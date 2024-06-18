SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Robotizz Xperience FNO
Renato Takahashi

Robotizz Xperience FNO

Renato Takahashi
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2024 20%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 076
Profit Trade:
1 012 (48.74%)
Loss Trade:
1 064 (51.25%)
Best Trade:
189.00 BRL
Worst Trade:
-173.00 BRL
Profitto lordo:
48 715.00 BRL (243 575 pips)
Perdita lorda:
-47 837.00 BRL (239 176 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (327.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
546.00 BRL (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
10.50%
Massimo carico di deposito:
13.34%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
1 047 (50.43%)
Short Trade:
1 029 (49.57%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.42 BRL
Profitto medio:
48.14 BRL
Perdita media:
-44.96 BRL
Massime perdite consecutive:
10 (-477.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-570.00 BRL (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
678.00 BRL
Massimale:
1 524.00 BRL (35.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.15% (1 477.00 BRL)
Per equità:
5.82% (289.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ24 368
WINV24 311
WINJ25 306
WINM25 289
WING25 287
WINQ25 269
WINQ24 218
WINV25 27
ABCB4 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ24 -49
WINV24 -227
WINJ25 -243
WINM25 414
WING25 582
WINQ25 -333
WINQ24 135
WINV25 109
ABCB4 -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ24 -555
WINV24 -2.6K
WINJ25 -2.8K
WINM25 4.7K
WING25 6.6K
WINQ25 -3.8K
WINQ24 1.5K
WINV25 1.2K
ABCB4 -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +189.00 BRL
Worst Trade: -173 BRL
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +327.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -477.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.98 × 4284
GenialInvestimentos-PRD
4.21 × 673
Rico-PRD
5.62 × 323
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Sinal Robotizz Xperience, com robôs Maxximus Autotrader e Lavoazzie Robotrader.


Robô Maxximus Autotrader para miniíndice WIN, no timeframe M4.

Ativo (timeframe): WIN (M4).


Robô Lavoazzie Robotrader, configurado para trade na B3, ativo Miniíndice WIN.

Nessa conta, está rodando a configuração que roda das 11:30 às 17:00, operando sempre na tendência. Tal configuração não se mostrou satisfatória no período antes das 11:30 e resultados muito bons no horário estabelecido.

Ativo (timeframe): WIN (M4).

Robô: https://www.mql5.com/pt/market/product/95044


Non ci sono recensioni
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.27 11:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 12:11
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.06 11:12
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 21:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Robotizz Xperience FNO
150USD al mese
20%
0
0
USD
5K
BRL
63
99%
2 076
48%
10%
1.01
0.42
BRL
30%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.