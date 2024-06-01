SinyallerBölümler
Thang Chu

Nexus Alpha

Thang Chu
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 099
Kârla kapanan işlemler:
2 445 (47.95%)
Zararla kapanan işlemler:
2 654 (52.05%)
En iyi işlem:
260.11 USD
En kötü işlem:
-115.69 USD
Brüt kâr:
44 785.22 USD (40 936 566 pips)
Brüt zarar:
-44 731.00 USD (42 648 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (779.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
779.87 USD (15)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.25%
Maks. mevduat yükü:
6.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
3 785 (74.23%)
Satış işlemleri:
1 314 (25.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
18.32 USD
Ortalama zarar:
-16.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-324.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.96 USD (15)
Aylık büyüme:
10.26%
Yıllık tahmin:
124.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 790.31 USD
Maksimum:
3 502.53 USD (251.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.12% (3 504.83 USD)
Varlığa göre:
5.78% (256.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1018
BTCUSD 885
XAUUSD 864
GBPJPY 617
EURJPY 481
US500 256
XAUJPY 186
US30 180
JP225 168
USTEC 147
CADJPY 115
XAGUSD 96
XTIUSD 83
DE40 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -190
BTCUSD -29
XAUUSD 1.8K
GBPJPY -968
EURJPY -2K
US500 45
XAUJPY 978
US30 149
JP225 108
USTEC 356
CADJPY -479
XAGUSD 73
XTIUSD 199
DE40 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.4K
BTCUSD -2.7M
XAUUSD 123K
GBPJPY -30K
EURJPY -38K
US500 24K
XAUJPY 146K
US30 145K
JP225 345K
USTEC 285K
CADJPY -9.7K
XAGUSD 3.3K
XTIUSD 438
DE40 1.3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +260.11 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +779.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
ICMarketsEU-MT5-4
0.57 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 459
ICMarketsAU-Live
1.34 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
Exness-MT5Real17
1.59 × 22
ICMarkets-MT5-4
1.61 × 18
VantageInternational-Live 4
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
91 daha fazla...
trading Market Cycles Order Flow, Gold Daybreak, Nexus Bitcoin, Nexus Commodity, Nexus Indices


İnceleme yok
2025.04.09 11:52
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.15 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.14 05:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.13 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 13:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.12 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.12 12:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.28 12:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.27 23:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.23 15:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.04 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.01 13:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
