Thang Chu

Nexus Alpha

Thang Chu
0 avis
70 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 084
Bénéfice trades:
2 435 (47.89%)
Perte trades:
2 649 (52.10%)
Meilleure transaction:
260.11 USD
Pire transaction:
-115.69 USD
Bénéfice brut:
44 560.77 USD (40 874 779 pips)
Perte brute:
-44 701.73 USD (42 635 907 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (779.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
779.87 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.25%
Charge de dépôt maximale:
6.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
-0.04
Longs trades:
3 771 (74.17%)
Courts trades:
1 313 (25.83%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
18.30 USD
Perte moyenne:
-16.87 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-324.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.96 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.97%
Prévision annuelle:
48.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 790.31 USD
Maximal:
3 502.53 USD (251.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.12% (3 504.83 USD)
Par fonds propres:
5.78% (256.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1015
BTCUSD 880
XAUUSD 862
GBPJPY 617
EURJPY 479
US500 255
XAUJPY 186
US30 180
JP225 168
USTEC 146
CADJPY 115
XAGUSD 95
XTIUSD 83
DE40 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -307
BTCUSD -29
XAUUSD 1.7K
GBPJPY -968
EURJPY -2K
US500 49
XAUJPY 978
US30 149
JP225 108
USTEC 355
CADJPY -479
XAGUSD 44
XTIUSD 199
DE40 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.2K
BTCUSD -2.7M
XAUUSD 118K
GBPJPY -30K
EURJPY -38K
US500 25K
XAUJPY 146K
US30 145K
JP225 345K
USTEC 285K
CADJPY -9.7K
XAGUSD 2.7K
XTIUSD 438
DE40 1.3K
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.11 USD
Pire transaction: -116 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +779.87 USD
Perte consécutive maximale: -324.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
EverestCM-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
ICMarketsEU-MT5-4
0.57 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 6
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 459
ICMarketsAU-Live
1.34 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
Exness-MT5Real17
1.59 × 22
ICMarkets-MT5-4
1.61 × 18
VantageInternational-Live 4
1.67 × 3
Exness-MT5Real7
1.71 × 77
91 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Nexus Alpha
99 USD par mois
-8%
0
0
USD
6.1K
USD
70
100%
5 084
47%
99%
0.99
-0.03
USD
50%
1:500
Copier

