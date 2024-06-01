- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
398 (52.43%)
Loss Trade:
361 (47.56%)
Best Trade:
259.86 USD
Worst Trade:
-108.81 USD
Profitto lordo:
7 990.44 USD (5 021 898 pips)
Perdita lorda:
-7 121.06 USD (4 254 621 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (168.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
612.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.38%
Massimo carico di deposito:
16.29%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
759 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
20.08 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-627.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-627.62 USD (14)
Crescita mensile:
26.44%
Previsione annuale:
322.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
675.55 USD
Massimale:
1 167.41 USD (149.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.11% (1 169.64 USD)
Per equità:
9.44% (153.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|260
|US30
|184
|JP225
|167
|USTEC
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|-69
|US30
|310
|JP225
|192
|USTEC
|437
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|23K
|US30
|247K
|JP225
|271K
|USTEC
|227K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +259.86 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +168.11 USD
Massima perdita consecutiva: -627.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 29
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 93
|
ICMarketsSC-MT5
|7.83 × 942
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.27 × 4519
|
ICMarketsEU-MT5-2
|20.53 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
49%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
69
100%
759
52%
32%
1.12
1.15
USD
USD
47%
1:500