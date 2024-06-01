SegnaliSezioni
Thang Chu

Nexus Stock Indices

Thang Chu
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 49%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
759
Profit Trade:
398 (52.43%)
Loss Trade:
361 (47.56%)
Best Trade:
259.86 USD
Worst Trade:
-108.81 USD
Profitto lordo:
7 990.44 USD (5 021 898 pips)
Perdita lorda:
-7 121.06 USD (4 254 621 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (168.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
612.20 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
32.38%
Massimo carico di deposito:
16.29%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
759 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
20.08 USD
Perdita media:
-19.73 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-627.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-627.62 USD (14)
Crescita mensile:
26.44%
Previsione annuale:
322.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
675.55 USD
Massimale:
1 167.41 USD (149.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.11% (1 169.64 USD)
Per equità:
9.44% (153.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 260
US30 184
JP225 167
USTEC 148
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 -69
US30 310
JP225 192
USTEC 437
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 23K
US30 247K
JP225 271K
USTEC 227K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +259.86 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +168.11 USD
Massima perdita consecutiva: -627.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 29
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 8
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
2.90 × 93
ICMarketsSC-MT5
7.83 × 942
ICMarketsSC-MT5-2
13.27 × 4519
ICMarketsEU-MT5-2
20.53 × 19
Non ci sono recensioni
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 374 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 18:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.16 20:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 348 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 15:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.12 18:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.07.15 18:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.10 21:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.09 22:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.05 23:13
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.05 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.04 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.03 17:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Nexus Stock Indices
99USD al mese
49%
0
0
USD
3.4K
USD
69
100%
759
52%
32%
1.12
1.15
USD
47%
1:500
Copia

