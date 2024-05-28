SinyallerBölümler
Adul Tanthuvanit

Arm

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
70 hafta
1 / 225 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 111%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 014
Kârla kapanan işlemler:
845 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (16.67%)
En iyi işlem:
17.80 USD
En kötü işlem:
-9.83 USD
Brüt kâr:
1 175.42 USD (117 045 pips)
Brüt zarar:
-853.26 USD (78 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (50.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.95 USD (39)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.76%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
590 (58.19%)
Satış işlemleri:
424 (41.81%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-77.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.79 USD (13)
Aylık büyüme:
16.96%
Yıllık tahmin:
205.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.31 USD
Maksimum:
89.55 USD (21.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.80% (89.19 USD)
Varlığa göre:
11.39% (41.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1014
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 322
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.80 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +50.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.05 × 1309
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
RoboForex-ECN
7.40 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
9 daha fazla...
Run Aurum EA
İnceleme yok
2025.01.13 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.04 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.04 17:36
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.24 17:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.09.19 16:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.16 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 16:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 16:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 19:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Arm
Ayda 30 USD
111%
1
225
USD
322
USD
70
99%
1 014
83%
1%
1.37
0.32
USD
22%
1:500
