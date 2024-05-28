- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 014
Kârla kapanan işlemler:
845 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (16.67%)
En iyi işlem:
17.80 USD
En kötü işlem:
-9.83 USD
Brüt kâr:
1 175.42 USD (117 045 pips)
Brüt zarar:
-853.26 USD (78 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (50.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.95 USD (39)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.76%
Maks. mevduat yükü:
16.70%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
3.60
Alış işlemleri:
590 (58.19%)
Satış işlemleri:
424 (41.81%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-77.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.79 USD (13)
Aylık büyüme:
16.96%
Yıllık tahmin:
205.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.31 USD
Maksimum:
89.55 USD (21.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.80% (89.19 USD)
Varlığa göre:
11.39% (41.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1014
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|322
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.80 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +50.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.05 × 1309
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.63 × 436
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|6.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
RoboForex-ECN
|7.40 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
Run Aurum EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
111%
1
225
USD
USD
322
USD
USD
70
99%
1 014
83%
1%
1.37
0.32
USD
USD
22%
1:500