Adul Tanthuvanit

Arm

Adul Tanthuvanit
0 avis
Fiabilité
70 semaines
1 / 219 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 107%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 011
Bénéfice trades:
842 (83.28%)
Perte trades:
169 (16.72%)
Meilleure transaction:
17.80 USD
Pire transaction:
-9.83 USD
Bénéfice brut:
1 168.64 USD (116 356 pips)
Perte brute:
-853.14 USD (78 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (50.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.95 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.76%
Charge de dépôt maximale:
16.70%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
3.52
Longs trades:
587 (58.06%)
Courts trades:
424 (41.94%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-5.05 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-77.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.79 USD (13)
Croissance mensuelle:
16.05%
Prévision annuelle:
194.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.31 USD
Maximal:
89.55 USD (21.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.80% (89.19 USD)
Par fonds propres:
11.39% (41.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1011
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 316
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.80 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +50.28 USD
Perte consécutive maximale: -77.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
CMCMarkets-MT5-LIVE
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.03 × 1303
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
RoboForex-ECN
5.21 × 14
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
10 plus...
Run Aurum EA
Aucun avis
2025.01.13 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.04 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.04 17:36
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.24 17:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.09.19 16:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.16 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 16:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 16:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 19:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
