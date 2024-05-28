SegnaliSezioni
Adul Tanthuvanit

Arm

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
70 settimane
1 / 225 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 111%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 014
Profit Trade:
845 (83.33%)
Loss Trade:
169 (16.67%)
Best Trade:
17.80 USD
Worst Trade:
-9.83 USD
Profitto lordo:
1 175.42 USD (117 045 pips)
Perdita lorda:
-853.26 USD (78 953 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (50.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.95 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.76%
Massimo carico di deposito:
16.70%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.60
Long Trade:
590 (58.19%)
Short Trade:
424 (41.81%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-77.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-77.79 USD (13)
Crescita mensile:
17.67%
Previsione annuale:
214.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.31 USD
Massimale:
89.55 USD (21.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.80% (89.19 USD)
Per equità:
11.39% (41.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1014
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 322
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.80 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +50.28 USD
Massima perdita consecutiva: -77.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.05 × 1309
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
RoboForex-ECN
7.40 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
Run Aurum EA
Non ci sono recensioni
2025.01.13 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 02:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 17:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.04 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.04 17:36
High risk of negative slippage when copying deals
2024.10.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.24 17:24
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.09.19 16:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.18 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.16 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 16:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.05 16:48
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.03 16:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.02 19:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.19 16:30
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.16 16:00
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Arm
30USD al mese
111%
1
225
USD
322
USD
70
99%
1 014
83%
1%
1.37
0.32
USD
22%
1:500
Copia

