Liudmila Mishustina

LudaTradersHood FXusd

Liudmila Mishustina
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 68%
FxPro-MT5 Live02
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
201 (67.22%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (32.78%)
En iyi işlem:
962.54 USD
En kötü işlem:
-260.76 USD
Brüt kâr:
5 409.00 USD (115 916 pips)
Brüt zarar:
-2 592.79 USD (70 026 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (380.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 957.07 USD (16)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
146.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
75 (25.08%)
Satış işlemleri:
224 (74.92%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
9.42 USD
Ortalama kâr:
26.91 USD
Ortalama zarar:
-26.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-675.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-675.74 USD (18)
Aylık büyüme:
-4.85%
Yıllık tahmin:
-58.91%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
1 269.27 USD (20.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.17% (1 269.27 USD)
Varlığa göre:
70.73% (2 853.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +962.54 USD
En kötü işlem: -261 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +380.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -675.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.02 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
