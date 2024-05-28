- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
201 (67.22%)
Loss Trade:
98 (32.78%)
Best Trade:
962.54 USD
Worst Trade:
-260.76 USD
Profitto lordo:
5 409.00 USD (115 916 pips)
Perdita lorda:
-2 592.79 USD (70 026 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (380.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 957.07 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
146.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
75 (25.08%)
Short Trade:
224 (74.92%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
9.42 USD
Profitto medio:
26.91 USD
Perdita media:
-26.46 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-675.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-675.74 USD (18)
Crescita mensile:
-4.85%
Previsione annuale:
-58.91%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
1 269.27 USD (20.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.17% (1 269.27 USD)
Per equità:
70.73% (2 853.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +962.54 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +380.91 USD
Massima perdita consecutiva: -675.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|5.00 × 1
|
FxPro-MT5
|6.08 × 3452
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
68%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
71
40%
299
67%
100%
2.08
9.42
USD
USD
71%
1:50