Liudmila Mishustina

LudaTradersHood FXusd

Liudmila Mishustina
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 68%
FxPro-MT5 Live02
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
201 (67.22%)
Loss Trade:
98 (32.78%)
Best Trade:
962.54 USD
Worst Trade:
-260.76 USD
Profitto lordo:
5 409.00 USD (115 916 pips)
Perdita lorda:
-2 592.79 USD (70 026 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (380.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 957.07 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
146.04%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.22
Long Trade:
75 (25.08%)
Short Trade:
224 (74.92%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
9.42 USD
Profitto medio:
26.91 USD
Perdita media:
-26.46 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-675.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-675.74 USD (18)
Crescita mensile:
-4.85%
Previsione annuale:
-58.91%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
1 269.27 USD (20.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.17% (1 269.27 USD)
Per equità:
70.73% (2 853.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +962.54 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +380.91 USD
Massima perdita consecutiva: -675.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3452
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.02 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

