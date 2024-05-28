SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LudaTradersHood FXusd
Liudmila Mishustina

LudaTradersHood FXusd

Liudmila Mishustina
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 68%
FxPro-MT5 Live02
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
299
Bénéfice trades:
201 (67.22%)
Perte trades:
98 (32.78%)
Meilleure transaction:
962.54 USD
Pire transaction:
-260.76 USD
Bénéfice brut:
5 409.00 USD (115 916 pips)
Perte brute:
-2 592.72 USD (70 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (380.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 957.07 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
146.04%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.22
Longs trades:
75 (25.08%)
Courts trades:
224 (74.92%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
9.42 USD
Bénéfice moyen:
26.91 USD
Perte moyenne:
-26.46 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-675.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-675.74 USD (18)
Croissance mensuelle:
-4.65%
Prévision annuelle:
-53.56%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
1 269.27 USD (20.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.17% (1 269.27 USD)
Par fonds propres:
70.73% (2 853.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +962.54 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +380.91 USD
Perte consécutive maximale: -675.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
5.00 × 1
FxPro-MT5
6.08 × 3445
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 11:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 08:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.01 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 09:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.01 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 02:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.05 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 287 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.02 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 12:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 09:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 00:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.