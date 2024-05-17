SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / QuantMonitor Portfolio
Tomas Vanek

QuantMonitor Portfolio

Tomas Vanek
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
815
Kârla kapanan işlemler:
235 (28.83%)
Zararla kapanan işlemler:
580 (71.17%)
En iyi işlem:
21 921.00 USD
En kötü işlem:
-12 504.00 USD
Brüt kâr:
660 048.29 USD (2 279 902 pips)
Brüt zarar:
-628 084.32 USD (2 240 001 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (19 494.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 921.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
56.47%
Maks. mevduat yükü:
10.23%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
815 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
39.22 USD
Ortalama kâr:
2 808.72 USD
Ortalama zarar:
-1 082.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-31 139.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31 139.50 USD (19)
Aylık büyüme:
1.18%
Yıllık tahmin:
17.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18 654.53 USD
Maksimum:
80 032.00 USD (7.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (80 024.00 USD)
Varlığa göre:
1.24% (12 725.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ_U 178
NQ_Z 128
NQ_M 122
NQ_H 64
ES_U 51
GC_M 46
ES_M 38
GC_Z 35
GC_V 33
ES_Z 27
FDAX_U 21
GC_J 20
GC_Q 19
GC_G 17
ES_H 12
FDAX_M 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ_U 19K
NQ_Z 12K
NQ_M 1.7K
NQ_H -27K
ES_U 6.7K
GC_M 11K
ES_M -8.5K
GC_Z 12K
GC_V 9.1K
ES_Z -5.3K
FDAX_U -11K
GC_J 7K
GC_Q 5.6K
GC_G 5.3K
ES_H 942
FDAX_M -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ_U 101K
NQ_Z 65K
NQ_M 13K
NQ_H -134K
ES_U 14K
GC_M 1.2K
ES_M -16K
GC_Z 1.2K
GC_V 927
ES_Z -10K
FDAX_U -402
GC_J 712
GC_Q 567
GC_G 543
ES_H 2.1K
FDAX_M -227
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21 921.00 USD
En kötü işlem: -12 504 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +19 494.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -31 139.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.23 18:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 18:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 20:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantMonitor Portfolio
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
1M
USD
72
100%
815
28%
56%
1.05
39.22
USD
8%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.