SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / QuantMonitor Portfolio
Tomas Vanek

QuantMonitor Portfolio

Tomas Vanek
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 3%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
815
Profit Trade:
235 (28.83%)
Loss Trade:
580 (71.17%)
Best Trade:
21 921.00 USD
Worst Trade:
-12 504.00 USD
Profitto lordo:
660 048.29 USD (2 279 902 pips)
Perdita lorda:
-628 084.32 USD (2 240 001 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (19 494.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 921.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
56.47%
Massimo carico di deposito:
10.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.40
Long Trade:
815 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
39.22 USD
Profitto medio:
2 808.72 USD
Perdita media:
-1 082.90 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-31 139.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31 139.50 USD (19)
Crescita mensile:
1.16%
Previsione annuale:
12.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18 654.53 USD
Massimale:
80 032.00 USD (7.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (80 024.00 USD)
Per equità:
1.24% (12 725.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ_U 178
NQ_Z 128
NQ_M 122
NQ_H 64
ES_U 51
GC_M 46
ES_M 38
GC_Z 35
GC_V 33
ES_Z 27
FDAX_U 21
GC_J 20
GC_Q 19
GC_G 17
ES_H 12
FDAX_M 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ_U 19K
NQ_Z 12K
NQ_M 1.7K
NQ_H -27K
ES_U 6.7K
GC_M 11K
ES_M -8.5K
GC_Z 12K
GC_V 9.1K
ES_Z -5.3K
FDAX_U -11K
GC_J 7K
GC_Q 5.6K
GC_G 5.3K
ES_H 942
FDAX_M -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ_U 101K
NQ_Z 65K
NQ_M 13K
NQ_H -134K
ES_U 14K
GC_M 1.2K
ES_M -16K
GC_Z 1.2K
GC_V 927
ES_Z -10K
FDAX_U -402
GC_J 712
GC_Q 567
GC_G 543
ES_H 2.1K
FDAX_M -227
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21 921.00 USD
Worst Trade: -12 504 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +19 494.41 USD
Massima perdita consecutiva: -31 139.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.23 18:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 18:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 20:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
QuantMonitor Portfolio
30USD al mese
3%
0
0
USD
1M
USD
72
100%
815
28%
56%
1.05
39.22
USD
8%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.