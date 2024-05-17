SignauxSections
Tomas Vanek

QuantMonitor Portfolio

Tomas Vanek
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
815
Bénéfice trades:
235 (28.83%)
Perte trades:
580 (71.17%)
Meilleure transaction:
21 921.00 USD
Pire transaction:
-12 504.00 USD
Bénéfice brut:
660 048.29 USD (2 279 902 pips)
Perte brute:
-628 084.32 USD (2 240 001 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (19 494.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 921.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
56.47%
Charge de dépôt maximale:
10.23%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
815 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
39.22 USD
Bénéfice moyen:
2 808.72 USD
Perte moyenne:
-1 082.90 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-31 139.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-31 139.50 USD (19)
Croissance mensuelle:
0.76%
Prévision annuelle:
8.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18 654.53 USD
Maximal:
80 032.00 USD (7.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (80 024.00 USD)
Par fonds propres:
1.24% (12 725.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NQ_U 178
NQ_Z 128
NQ_M 122
NQ_H 64
ES_U 51
GC_M 46
ES_M 38
GC_Z 35
GC_V 33
ES_Z 27
FDAX_U 21
GC_J 20
GC_Q 19
GC_G 17
ES_H 12
FDAX_M 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NQ_U 19K
NQ_Z 12K
NQ_M 1.7K
NQ_H -27K
ES_U 6.7K
GC_M 11K
ES_M -8.5K
GC_Z 12K
GC_V 9.1K
ES_Z -5.3K
FDAX_U -11K
GC_J 7K
GC_Q 5.6K
GC_G 5.3K
ES_H 942
FDAX_M -6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NQ_U 101K
NQ_Z 65K
NQ_M 13K
NQ_H -134K
ES_U 14K
GC_M 1.2K
ES_M -16K
GC_Z 1.2K
GC_V 927
ES_Z -10K
FDAX_U -402
GC_J 712
GC_Q 567
GC_G 543
ES_H 2.1K
FDAX_M -227
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21 921.00 USD
Pire transaction: -12 504 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +19 494.41 USD
Perte consécutive maximale: -31 139.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.23 18:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 371 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 19:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.16 18:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 336 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 18:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 18:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 327 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.19 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.29 20:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.27 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.29 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 167 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
QuantMonitor Portfolio
30 USD par mois
3%
0
0
USD
1M
USD
72
100%
815
28%
56%
1.05
39.22
USD
8%
1:200
