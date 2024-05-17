SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VR
Germario Dos Santos Cerqueira

VR

Germario Dos Santos Cerqueira
0 inceleme
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -59%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 020
Kârla kapanan işlemler:
562 (55.09%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (44.90%)
En iyi işlem:
598.00 BRL
En kötü işlem:
-750.00 BRL
Brüt kâr:
53 470.01 BRL (2 724 229 pips)
Brüt zarar:
-49 879.00 BRL (149 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (2 874.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 874.00 BRL (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.29%
Maks. mevduat yükü:
106.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
485 (47.55%)
Satış işlemleri:
535 (52.45%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.52 BRL
Ortalama kâr:
95.14 BRL
Ortalama zarar:
-108.91 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 132.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 132.00 BRL (12)
Aylık büyüme:
18.12%
Yıllık tahmin:
219.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
955.00 BRL
Maksimum:
6 909.00 BRL (80.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.05% (955.00 BRL)
Varlığa göre:
27.75% (110.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINM25 164
WINJ25 143
WINQ25 130
WING25 112
WINV24 108
WINQ24 101
WINZ24 93
WINV25 86
WINM24 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINM25 125
WINJ25 -21
WINQ25 -735
WING25 854
WINV24 34
WINQ24 222
WINZ24 869
WINV25 615
WINM24 -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINM25 2.5K
WINJ25 -325
WINQ25 -757
WING25 4.6K
WINV24 1.8K
WINQ24 2.5K
WINZ24 5.9K
WINV25 7.4K
WINM24 -495
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +598.00 BRL
En kötü işlem: -750 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 874.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 132.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
Carteira VR
İnceleme yok
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 16:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.06.07 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 12:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.13 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VR
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
4.8K
BRL
72
99%
1 020
55%
25%
1.07
3.52
BRL
98%
1:1
