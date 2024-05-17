- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 020
Kârla kapanan işlemler:
562 (55.09%)
Zararla kapanan işlemler:
458 (44.90%)
En iyi işlem:
598.00 BRL
En kötü işlem:
-750.00 BRL
Brüt kâr:
53 470.01 BRL (2 724 229 pips)
Brüt zarar:
-49 879.00 BRL (149 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (2 874.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
2 874.00 BRL (22)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.29%
Maks. mevduat yükü:
106.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
485 (47.55%)
Satış işlemleri:
535 (52.45%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
3.52 BRL
Ortalama kâr:
95.14 BRL
Ortalama zarar:
-108.91 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 132.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 132.00 BRL (12)
Aylık büyüme:
18.12%
Yıllık tahmin:
219.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
955.00 BRL
Maksimum:
6 909.00 BRL (80.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.05% (955.00 BRL)
Varlığa göre:
27.75% (110.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINM25
|164
|WINJ25
|143
|WINQ25
|130
|WING25
|112
|WINV24
|108
|WINQ24
|101
|WINZ24
|93
|WINV25
|86
|WINM24
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINM25
|125
|WINJ25
|-21
|WINQ25
|-735
|WING25
|854
|WINV24
|34
|WINQ24
|222
|WINZ24
|869
|WINV25
|615
|WINM24
|-44
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINM25
|2.5K
|WINJ25
|-325
|WINQ25
|-757
|WING25
|4.6K
|WINV24
|1.8K
|WINQ24
|2.5K
|WINZ24
|5.9K
|WINV25
|7.4K
|WINM24
|-495
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +598.00 BRL
En kötü işlem: -750 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 874.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 132.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
