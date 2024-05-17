SegnaliSezioni
VR

Germario Dos Santos Cerqueira
0 recensioni
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -59%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 020
Profit Trade:
562 (55.09%)
Loss Trade:
458 (44.90%)
Best Trade:
598.00 BRL
Worst Trade:
-750.00 BRL
Profitto lordo:
53 470.01 BRL (2 724 229 pips)
Perdita lorda:
-49 879.00 BRL (149 654 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (2 874.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 874.00 BRL (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.29%
Massimo carico di deposito:
106.17%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
485 (47.55%)
Short Trade:
535 (52.45%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.52 BRL
Profitto medio:
95.14 BRL
Perdita media:
-108.91 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-2 132.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 132.00 BRL (12)
Crescita mensile:
35.50%
Previsione annuale:
430.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
955.00 BRL
Massimale:
6 909.00 BRL (80.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.05% (955.00 BRL)
Per equità:
27.75% (110.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINM25 164
WINJ25 143
WINQ25 130
WING25 112
WINV24 108
WINQ24 101
WINZ24 93
WINV25 86
WINM24 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINM25 125
WINJ25 -21
WINQ25 -735
WING25 854
WINV24 34
WINQ24 222
WINZ24 869
WINV25 615
WINM24 -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINM25 2.5K
WINJ25 -325
WINQ25 -757
WING25 4.6K
WINV24 1.8K
WINQ24 2.5K
WINZ24 5.9K
WINV25 7.4K
WINM24 -495
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +598.00 BRL
Worst Trade: -750 BRL
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 874.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 132.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
