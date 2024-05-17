- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 020
Profit Trade:
562 (55.09%)
Loss Trade:
458 (44.90%)
Best Trade:
598.00 BRL
Worst Trade:
-750.00 BRL
Profitto lordo:
53 470.01 BRL (2 724 229 pips)
Perdita lorda:
-49 879.00 BRL (149 654 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (2 874.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 874.00 BRL (22)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
25.29%
Massimo carico di deposito:
106.17%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
485 (47.55%)
Short Trade:
535 (52.45%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.52 BRL
Profitto medio:
95.14 BRL
Perdita media:
-108.91 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-2 132.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-2 132.00 BRL (12)
Crescita mensile:
35.50%
Previsione annuale:
430.71%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
955.00 BRL
Massimale:
6 909.00 BRL (80.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.05% (955.00 BRL)
Per equità:
27.75% (110.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINM25
|164
|WINJ25
|143
|WINQ25
|130
|WING25
|112
|WINV24
|108
|WINQ24
|101
|WINZ24
|93
|WINV25
|86
|WINM24
|45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINM25
|125
|WINJ25
|-21
|WINQ25
|-735
|WING25
|854
|WINV24
|34
|WINQ24
|222
|WINZ24
|869
|WINV25
|615
|WINM24
|-44
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINM25
|2.5K
|WINJ25
|-325
|WINQ25
|-757
|WING25
|4.6K
|WINV24
|1.8K
|WINQ24
|2.5K
|WINZ24
|5.9K
|WINV25
|7.4K
|WINM24
|-495
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +598.00 BRL
Worst Trade: -750 BRL
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 874.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 132.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.50 × 515
Carteira VR
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-59%
0
0
USD
USD
4.8K
BRL
BRL
72
99%
1 020
55%
25%
1.07
3.52
BRL
BRL
98%
1:1