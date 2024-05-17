SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VR
Germario Dos Santos Cerqueira

VR

Germario Dos Santos Cerqueira
0 avis
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -59%
XPMT5-PRD
1:1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 016
Bénéfice trades:
559 (55.01%)
Perte trades:
457 (44.98%)
Meilleure transaction:
598.00 BRL
Pire transaction:
-750.00 BRL
Bénéfice brut:
53 367.01 BRL (2 723 714 pips)
Perte brute:
-49 864.00 BRL (149 579 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (2 874.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 874.00 BRL (22)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
25.29%
Charge de dépôt maximale:
106.17%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
57 minutes
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
481 (47.34%)
Courts trades:
535 (52.66%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
3.45 BRL
Bénéfice moyen:
95.47 BRL
Perte moyenne:
-109.11 BRL
Pertes consécutives maximales:
12 (-2 132.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-2 132.00 BRL (12)
Croissance mensuelle:
36.17%
Prévision annuelle:
439.82%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
955.00 BRL
Maximal:
6 909.00 BRL (80.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.05% (955.00 BRL)
Par fonds propres:
27.75% (110.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 164
WINJ25 143
WINQ25 130
WING25 112
WINV24 108
WINQ24 101
WINZ24 93
WINV25 82
WINM24 45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 125
WINJ25 -21
WINQ25 -735
WING25 854
WINV24 34
WINQ24 222
WINZ24 869
WINV25 576
WINM24 -44
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 2.5K
WINJ25 -325
WINQ25 -757
WING25 4.6K
WINV24 1.8K
WINQ24 2.5K
WINZ24 5.9K
WINV25 7K
WINM24 -495
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +598.00 BRL
Pire transaction: -750 BRL
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +2 874.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 132.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.50 × 515
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Carteira VR
Aucun avis
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 16:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
No swaps are charged on the signal account
2025.06.07 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.25 13:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 17:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 16:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 12:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.20 12:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.13 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.06 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 20:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.11 15:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VR
30 USD par mois
-59%
0
0
USD
4.7K
BRL
72
99%
1 016
55%
25%
1.07
3.45
BRL
98%
1:1
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.