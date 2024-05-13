SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ATI Serok Emas 5 Titik 3
Lim Tonny

ATI Serok Emas 5 Titik 3

Lim Tonny
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 30%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
439 (95.85%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (4.15%)
En iyi işlem:
650.33 USD
En kötü işlem:
-1 902.24 USD
Brüt kâr:
8 359.76 USD (2 043 088 pips)
Brüt zarar:
-7 496.03 USD (858 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (500.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 916.31 USD (48)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
51.37%
Maks. mevduat yükü:
61.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
458 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
19.04 USD
Ortalama zarar:
-394.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5 475.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 475.11 USD (4)
Aylık büyüme:
21.30%
Yıllık tahmin:
258.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 903.94 USD
Maksimum:
6 591.92 USD (98.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.68% (6 591.92 USD)
Varlığa göre:
75.07% (5 398.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 864
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +650.33 USD
En kötü işlem: -1 902 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +500.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 475.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
50 daha fazla...
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.