İşlemler:
458
Kârla kapanan işlemler:
439 (95.85%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (4.15%)
En iyi işlem:
650.33 USD
En kötü işlem:
-1 902.24 USD
Brüt kâr:
8 359.76 USD (2 043 088 pips)
Brüt zarar:
-7 496.03 USD (858 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (500.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 916.31 USD (48)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
51.37%
Maks. mevduat yükü:
61.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
458 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
19.04 USD
Ortalama zarar:
-394.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5 475.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 475.11 USD (4)
Aylık büyüme:
21.30%
Yıllık tahmin:
258.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 903.94 USD
Maksimum:
6 591.92 USD (98.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.68% (6 591.92 USD)
Varlığa göre:
75.07% (5 398.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|864
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +650.33 USD
En kötü işlem: -1 902 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +500.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 475.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
72
100%
458
95%
51%
1.11
1.89
USD
USD
92%
1:200