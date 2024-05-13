- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
458
Profit Trade:
439 (95.85%)
Loss Trade:
19 (4.15%)
Best Trade:
650.33 USD
Worst Trade:
-1 902.24 USD
Profitto lordo:
8 359.76 USD (2 043 088 pips)
Perdita lorda:
-7 496.03 USD (858 946 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (500.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 916.31 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
51.37%
Massimo carico di deposito:
61.35%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
458 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
19.04 USD
Perdita media:
-394.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 475.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 475.11 USD (4)
Crescita mensile:
21.70%
Previsione annuale:
263.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 903.94 USD
Massimale:
6 591.92 USD (98.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.68% (6 591.92 USD)
Per equità:
75.07% (5 398.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|864
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +650.33 USD
Worst Trade: -1 902 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +500.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5 475.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
