Lim Tonny

ATI Serok Emas 5 Titik 3

Lim Tonny
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 30%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
458
Profit Trade:
439 (95.85%)
Loss Trade:
19 (4.15%)
Best Trade:
650.33 USD
Worst Trade:
-1 902.24 USD
Profitto lordo:
8 359.76 USD (2 043 088 pips)
Perdita lorda:
-7 496.03 USD (858 946 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (500.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 916.31 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
51.37%
Massimo carico di deposito:
61.35%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
458 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.89 USD
Profitto medio:
19.04 USD
Perdita media:
-394.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5 475.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 475.11 USD (4)
Crescita mensile:
21.70%
Previsione annuale:
263.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 903.94 USD
Massimale:
6 591.92 USD (98.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.68% (6 591.92 USD)
Per equità:
75.07% (5 398.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 458
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 864
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +650.33 USD
Worst Trade: -1 902 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +500.15 USD
Massima perdita consecutiva: -5 475.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Alpari-Standard1
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
49 più
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 02:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 16:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 15:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 17:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 03:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 12:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
