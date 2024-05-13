SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EM
Reynaldo Jr Tugade

EM

Reynaldo Jr Tugade
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
567
Kârla kapanan işlemler:
428 (75.48%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (24.51%)
En iyi işlem:
147.33 USD
En kötü işlem:
-315.93 USD
Brüt kâr:
2 574.59 USD (62 581 pips)
Brüt zarar:
-2 495.73 USD (52 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (97.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.27%
Maks. mevduat yükü:
20.13%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
275 (48.50%)
Satış işlemleri:
292 (51.50%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 103.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 103.06 USD (6)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
21.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.15 USD
Maksimum:
1 114.92 USD (39.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.92% (1 119.55 USD)
Varlığa göre:
51.44% (1 573.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 227
AUDCAD 197
AUDNZD 143
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 480
AUDCAD -639
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 4.4K
AUDCAD -1.6K
AUDNZD 7.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +147.33 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 103.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
