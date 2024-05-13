- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
567
Kârla kapanan işlemler:
428 (75.48%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (24.51%)
En iyi işlem:
147.33 USD
En kötü işlem:
-315.93 USD
Brüt kâr:
2 574.59 USD (62 581 pips)
Brüt zarar:
-2 495.73 USD (52 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (97.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
159.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
71.27%
Maks. mevduat yükü:
20.13%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
275 (48.50%)
Satış işlemleri:
292 (51.50%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.14 USD
Ortalama kâr:
6.02 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 103.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 103.06 USD (6)
Aylık büyüme:
1.50%
Yıllık tahmin:
21.25%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
303.15 USD
Maksimum:
1 114.92 USD (39.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.92% (1 119.55 USD)
Varlığa göre:
51.44% (1 573.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|227
|AUDCAD
|197
|AUDNZD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|480
|AUDCAD
|-639
|AUDNZD
|240
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|4.4K
|AUDCAD
|-1.6K
|AUDNZD
|7.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +147.33 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +97.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 103.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
PacificUnionLLC-Live
|0.67 × 6
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
itexsys-Platform
|1.73 × 30
|
FPMarkets-Live
|1.93 × 224
|
ICMarketsSC-MT5
|2.23 × 124
|
FPMarketsLLC-Live
|2.47 × 689
|
Darwinex-Live
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 4356
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.83 × 1112
|
Tickmill-Live
|3.13 × 68
|
FBS-Real
|3.31 × 13
|
GOMarketsMU-Live
|3.76 × 37
|
Exness-MT5Real8
|3.79 × 57
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 10
|
RazeGlobalMarkets-Server
|4.24 × 96
|
VantageInternational-Live
|4.27 × 251
|
ICTrading-MT5-4
|4.30 × 20
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.83 × 12
|
XMTrading-MT5 3
|4.92 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|5.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 250 USD
8%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
71
98%
567
75%
71%
1.03
0.14
USD
USD
51%
1:500