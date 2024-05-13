SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EM
Reynaldo Jr Tugade

EM

Reynaldo Jr Tugade
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2024 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
567
Profit Trade:
428 (75.48%)
Loss Trade:
139 (24.51%)
Best Trade:
147.33 USD
Worst Trade:
-315.93 USD
Profitto lordo:
2 574.59 USD (62 581 pips)
Perdita lorda:
-2 495.73 USD (52 061 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (97.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.59 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
71.27%
Massimo carico di deposito:
20.13%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
275 (48.50%)
Short Trade:
292 (51.50%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.14 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-17.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 103.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 103.06 USD (6)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
21.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
303.15 USD
Massimale:
1 114.92 USD (39.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.92% (1 119.55 USD)
Per equità:
51.44% (1 573.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 227
AUDCAD 197
AUDNZD 143
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 480
AUDCAD -639
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 4.4K
AUDCAD -1.6K
AUDNZD 7.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +147.33 USD
Worst Trade: -316 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +97.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 103.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EM
250USD al mese
8%
0
0
USD
2.4K
USD
71
98%
567
75%
71%
1.03
0.14
USD
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.