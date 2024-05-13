SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EM
Reynaldo Jr Tugade

EM

Reynaldo Jr Tugade
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2024 8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
567
Bénéfice trades:
428 (75.48%)
Perte trades:
139 (24.51%)
Meilleure transaction:
147.33 USD
Pire transaction:
-315.93 USD
Bénéfice brut:
2 574.59 USD (62 581 pips)
Perte brute:
-2 495.73 USD (52 061 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (97.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
159.59 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
71.27%
Charge de dépôt maximale:
20.13%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
275 (48.50%)
Courts trades:
292 (51.50%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.14 USD
Bénéfice moyen:
6.02 USD
Perte moyenne:
-17.95 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 103.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 103.06 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.63%
Prévision annuelle:
21.25%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
303.15 USD
Maximal:
1 114.92 USD (39.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.92% (1 119.55 USD)
Par fonds propres:
51.44% (1 573.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 227
AUDCAD 197
AUDNZD 143
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 480
AUDCAD -639
AUDNZD 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 4.4K
AUDCAD -1.6K
AUDNZD 7.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +147.33 USD
Pire transaction: -316 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +97.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 103.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Forex.com-Live 536
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
PacificUnionLLC-Live
0.67 × 6
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
itexsys-Platform
1.73 × 30
FPMarkets-Live
1.93 × 224
ICMarketsSC-MT5
2.23 × 124
FPMarketsLLC-Live
2.47 × 689
Darwinex-Live
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 4356
ICMarketsSC-MT5-4
2.83 × 1112
Tickmill-Live
3.13 × 68
FBS-Real
3.31 × 13
GOMarketsMU-Live
3.76 × 37
Exness-MT5Real8
3.79 × 57
Exness-MT5Real15
3.90 × 10
RazeGlobalMarkets-Server
4.24 × 96
VantageInternational-Live
4.27 × 251
ICTrading-MT5-4
4.30 × 20
ForexClub-MT5 Real Server
4.83 × 12
XMTrading-MT5 3
4.92 × 24
TitanFX-MT5-01
5.00 × 1
33 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.06.27 18:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 411 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged
2025.04.17 08:43
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.22 18:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EM
250 USD par mois
8%
0
0
USD
2.4K
USD
71
98%
567
75%
71%
1.03
0.14
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.