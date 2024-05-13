- Büyüme
İşlemler:
1 171
Kârla kapanan işlemler:
894 (76.34%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (23.65%)
En iyi işlem:
207.82 CHF
En kötü işlem:
-493.39 CHF
Brüt kâr:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Brüt zarar:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (108.93 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
362.73 CHF (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
68.30%
Maks. mevduat yükü:
20.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
572 (48.85%)
Satış işlemleri:
599 (51.15%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.55 CHF
Ortalama kâr:
9.15 CHF
Ortalama zarar:
-22.95 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-482.36 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-1 720.41 CHF (6)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
15.11%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.21 CHF
Maksimum:
1 724.59 CHF (34.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.78% (1 732.55 CHF)
Varlığa göre:
52.56% (2 433.92 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|425
|NZDCAD
|420
|AUDNZD
|326
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-165
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|561
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +207.82 CHF
En kötü işlem: -493 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +108.93 CHF
Maksimum ardışık zarar: -482.36 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
İnceleme yok
