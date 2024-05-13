SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JM
Reynaldo Jr Tugade

JM

Reynaldo Jr Tugade
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 97%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 171
Kârla kapanan işlemler:
894 (76.34%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (23.65%)
En iyi işlem:
207.82 CHF
En kötü işlem:
-493.39 CHF
Brüt kâr:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Brüt zarar:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (108.93 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
362.73 CHF (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
68.30%
Maks. mevduat yükü:
20.92%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
572 (48.85%)
Satış işlemleri:
599 (51.15%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.55 CHF
Ortalama kâr:
9.15 CHF
Ortalama zarar:
-22.95 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-482.36 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-1 720.41 CHF (6)
Aylık büyüme:
1.10%
Yıllık tahmin:
15.11%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.21 CHF
Maksimum:
1 724.59 CHF (34.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.78% (1 732.55 CHF)
Varlığa göre:
52.56% (2 433.92 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 425
NZDCAD 420
AUDNZD 326
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -165
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 561
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 12K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.82 CHF
En kötü işlem: -493 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +108.93 CHF
Maksimum ardışık zarar: -482.36 CHF

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
İnceleme yok
2025.05.17 12:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.30 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
