Reynaldo Jr Tugade

JM

Reynaldo Jr Tugade
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2023 97%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 171
Bénéfice trades:
894 (76.34%)
Perte trades:
277 (23.65%)
Meilleure transaction:
207.82 CHF
Pire transaction:
-493.39 CHF
Bénéfice brut:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Perte brute:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (108.93 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
362.73 CHF (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
68.30%
Charge de dépôt maximale:
20.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
572 (48.85%)
Courts trades:
599 (51.15%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.55 CHF
Bénéfice moyen:
9.15 CHF
Perte moyenne:
-22.95 CHF
Pertes consécutives maximales:
7 (-482.36 CHF)
Perte consécutive maximale:
-1 720.41 CHF (6)
Croissance mensuelle:
1.51%
Prévision annuelle:
19.48%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.21 CHF
Maximal:
1 724.59 CHF (34.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.78% (1 732.55 CHF)
Par fonds propres:
52.56% (2 433.92 CHF)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 425
NZDCAD 420
AUDNZD 326
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -165
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 561
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 12K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.82 CHF
Pire transaction: -493 CHF
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +108.93 CHF
Perte consécutive maximale: -482.36 CHF

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Aucun avis
2025.05.17 12:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.30 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JM
500 USD par mois
97%
0
0
USD
3.4K
CHF
126
98%
1 171
76%
68%
1.28
1.55
CHF
53%
1:500
Copier

