Trades:
1 171
Bénéfice trades:
894 (76.34%)
Perte trades:
277 (23.65%)
Meilleure transaction:
207.82 CHF
Pire transaction:
-493.39 CHF
Bénéfice brut:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Perte brute:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (108.93 CHF)
Bénéfice consécutif maximal:
362.73 CHF (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
68.30%
Charge de dépôt maximale:
20.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
572 (48.85%)
Courts trades:
599 (51.15%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
1.55 CHF
Bénéfice moyen:
9.15 CHF
Perte moyenne:
-22.95 CHF
Pertes consécutives maximales:
7 (-482.36 CHF)
Perte consécutive maximale:
-1 720.41 CHF (6)
Croissance mensuelle:
1.51%
Prévision annuelle:
19.48%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.21 CHF
Maximal:
1 724.59 CHF (34.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.78% (1 732.55 CHF)
Par fonds propres:
52.56% (2 433.92 CHF)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|425
|NZDCAD
|420
|AUDNZD
|326
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-165
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|561
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +207.82 CHF
Pire transaction: -493 CHF
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +108.93 CHF
Perte consécutive maximale: -482.36 CHF
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
500 USD par mois
97%
0
0
USD
USD
3.4K
CHF
CHF
126
98%
1 171
76%
68%
1.28
1.55
CHF
CHF
53%
1:500