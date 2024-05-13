SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JM
Reynaldo Jr Tugade

JM

Reynaldo Jr Tugade
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2023 97%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 171
Profit Trade:
894 (76.34%)
Loss Trade:
277 (23.65%)
Best Trade:
207.82 CHF
Worst Trade:
-493.39 CHF
Profitto lordo:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Perdita lorda:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (108.93 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
362.73 CHF (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
68.30%
Massimo carico di deposito:
20.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
572 (48.85%)
Short Trade:
599 (51.15%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.55 CHF
Profitto medio:
9.15 CHF
Perdita media:
-22.95 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-482.36 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-1 720.41 CHF (6)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.11%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.21 CHF
Massimale:
1 724.59 CHF (34.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.78% (1 732.55 CHF)
Per equità:
52.56% (2 433.92 CHF)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 425
NZDCAD 420
AUDNZD 326
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -165
NZDCAD 1.5K
AUDNZD 561
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD 12K
AUDNZD 10K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.82 CHF
Worst Trade: -493 CHF
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +108.93 CHF
Massima perdita consecutiva: -482.36 CHF

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICTrading-MT5-4
0.39 × 38
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 536
RoboForex-ECN
1.19 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.63 × 438
Axiory-Live
1.63 × 83
itexsys-Platform
2.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
2.67 × 3
VantageInternational-Live
3.51 × 106
VantageInternational-Live 4
3.56 × 18
Opogroup-Server1
3.85 × 13
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Tickmill-Live
8.81 × 21
RoboForex-Pro
11.20 × 107
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 8
Swissquote-Server
14.00 × 3
FortunaMarkets-Server
14.31 × 87
GBEbrokers-LIVE
15.67 × 3
IFCMarketsLtd-Real
19.95 × 22
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.05.17 12:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 22:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 01:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.11 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.10 20:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.04 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.30 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JM
500USD al mese
97%
0
0
USD
3.4K
CHF
126
98%
1 171
76%
68%
1.28
1.55
CHF
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.