- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 171
Profit Trade:
894 (76.34%)
Loss Trade:
277 (23.65%)
Best Trade:
207.82 CHF
Worst Trade:
-493.39 CHF
Profitto lordo:
8 176.83 CHF (130 953 pips)
Perdita lorda:
-6 357.15 CHF (97 304 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (108.93 CHF)
Massimo profitto consecutivo:
362.73 CHF (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
68.30%
Massimo carico di deposito:
20.92%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
572 (48.85%)
Short Trade:
599 (51.15%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.55 CHF
Profitto medio:
9.15 CHF
Perdita media:
-22.95 CHF
Massime perdite consecutive:
7 (-482.36 CHF)
Massima perdita consecutiva:
-1 720.41 CHF (6)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.11%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.21 CHF
Massimale:
1 724.59 CHF (34.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.78% (1 732.55 CHF)
Per equità:
52.56% (2 433.92 CHF)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|425
|NZDCAD
|420
|AUDNZD
|326
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-165
|NZDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|561
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|12K
|AUDNZD
|10K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +207.82 CHF
Worst Trade: -493 CHF
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +108.93 CHF
Massima perdita consecutiva: -482.36 CHF
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.33 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.39 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 536
|
RoboForex-ECN
|1.19 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.63 × 438
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
itexsys-Platform
|2.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.67 × 3
|
VantageInternational-Live
|3.51 × 106
|
VantageInternational-Live 4
|3.56 × 18
|
Opogroup-Server1
|3.85 × 13
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|8.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|8.50 × 2
|
Tickmill-Live
|8.81 × 21
|
RoboForex-Pro
|11.20 × 107
|
ActivTradesCorp-Server
|12.24 × 17
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 8
|
Swissquote-Server
|14.00 × 3
|
FortunaMarkets-Server
|14.31 × 87
|
GBEbrokers-LIVE
|15.67 × 3
|
IFCMarketsLtd-Real
|19.95 × 22
Non ci sono recensioni
