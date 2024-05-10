SinyallerBölümler
Jedekiah Steven Charles Roper

Euro Edge Twenty

Jedekiah Steven Charles Roper
0 inceleme
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
65 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (50.00%)
En iyi işlem:
512.19 USD
En kötü işlem:
-514.40 USD
Brüt kâr:
6 460.60 USD (27 033 pips)
Brüt zarar:
-8 247.37 USD (23 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (738.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
738.56 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
29.42%
Maks. mevduat yükü:
40.19%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
79 (60.77%)
Satış işlemleri:
51 (39.23%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-13.74 USD
Ortalama kâr:
99.39 USD
Ortalama zarar:
-126.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-524.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 862.97 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.84%
Yıllık tahmin:
-10.24%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 273.79 USD
Maksimum:
3 244.73 USD (164.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.30% (3 240.64 USD)
Varlığa göre:
9.23% (91.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD! 129
USDJPY! 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD! -1.8K
USDJPY! 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD! 3.5K
USDJPY! 274
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +512.19 USD
En kötü işlem: -514 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +738.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -524.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Forex.com-Live 536" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EURUSD. Extreme risk. Potential of 50% drawdown over a year. 


Goal: Twenty Plus Percent Yearly

İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 07:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 07:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 14:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopyala

