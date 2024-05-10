- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
65 (50.00%)
Loss Trade:
65 (50.00%)
Best Trade:
512.19 USD
Worst Trade:
-514.40 USD
Profitto lordo:
6 460.60 USD (27 033 pips)
Perdita lorda:
-8 247.37 USD (23 287 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (738.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
738.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
29.42%
Massimo carico di deposito:
40.19%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
79 (60.77%)
Short Trade:
51 (39.23%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-13.74 USD
Profitto medio:
99.39 USD
Perdita media:
-126.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-524.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 862.97 USD (5)
Crescita mensile:
-11.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 273.79 USD
Massimale:
3 244.73 USD (164.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.30% (3 240.64 USD)
Per equità:
9.23% (91.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD!
|129
|USDJPY!
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD!
|-1.8K
|USDJPY!
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD!
|3.5K
|USDJPY!
|274
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +512.19 USD
Worst Trade: -514 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +738.56 USD
Massima perdita consecutiva: -524.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EURUSD. Extreme risk. Potential of 50% drawdown over a year.
Goal: Twenty Plus Percent Yearly
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-3%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
72
86%
130
50%
29%
0.78
-13.74
USD
USD
56%
1:100