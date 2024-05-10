SegnaliSezioni
Jedekiah Steven Charles Roper

Euro Edge Twenty

Jedekiah Steven Charles Roper
0 recensioni
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
65 (50.00%)
Loss Trade:
65 (50.00%)
Best Trade:
512.19 USD
Worst Trade:
-514.40 USD
Profitto lordo:
6 460.60 USD (27 033 pips)
Perdita lorda:
-8 247.37 USD (23 287 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (738.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
738.56 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
29.42%
Massimo carico di deposito:
40.19%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
79 (60.77%)
Short Trade:
51 (39.23%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-13.74 USD
Profitto medio:
99.39 USD
Perdita media:
-126.88 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-524.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 862.97 USD (5)
Crescita mensile:
-11.02%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 273.79 USD
Massimale:
3 244.73 USD (164.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.30% (3 240.64 USD)
Per equità:
9.23% (91.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD! 129
USDJPY! 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD! -1.8K
USDJPY! 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD! 3.5K
USDJPY! 274
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +512.19 USD
Worst Trade: -514 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +738.56 USD
Massima perdita consecutiva: -524.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EURUSD. Extreme risk. Potential of 50% drawdown over a year. 


Goal: Twenty Plus Percent Yearly

2025.09.22 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 21:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.25 15:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 466 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 15:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.04 07:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 07:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 14:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 05:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
