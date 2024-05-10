SinyallerBölümler
Igor Holko

Zenox FXopen Int

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
FXOpenEU-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
577
Kârla kapanan işlemler:
395 (68.45%)
Zararla kapanan işlemler:
182 (31.54%)
En iyi işlem:
266.72 USD
En kötü işlem:
-463.76 USD
Brüt kâr:
9 206.63 USD (274 783 pips)
Brüt zarar:
-8 075.93 USD (168 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (807.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
807.99 USD (21)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
85.40%
Maks. mevduat yükü:
38.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
286 (49.57%)
Satış işlemleri:
291 (50.43%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.96 USD
Ortalama kâr:
23.31 USD
Ortalama zarar:
-44.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-240.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-926.67 USD (2)
Aylık büyüme:
10.46%
Yıllık tahmin:
126.88%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.70 USD
Maksimum:
1 678.10 USD (64.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.36% (1 678.61 USD)
Varlığa göre:
36.31% (211.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 184
EURUSD 54
EURNZD 41
AUDUSD 38
USDJPY 37
GBPUSD 34
CHFJPY 30
NZDUSD 30
USDCAD 28
GBPJPY 27
AUDJPY 24
EURJPY 24
EURAUD 11
USDCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 3
NZDJPY 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 563
EURUSD 415
EURNZD 172
AUDUSD 137
USDJPY -62
GBPUSD -78
CHFJPY 174
NZDUSD -980
USDCAD 84
GBPJPY 288
AUDJPY 380
EURJPY -282
EURAUD 155
USDCHF 88
AUDCHF 85
NZDCAD 11
NZDJPY -15
AUDNZD -18
EURGBP 15
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9K
EURUSD 10K
EURNZD 4.3K
AUDUSD 3.1K
USDJPY 3K
GBPUSD 790
CHFJPY 15K
NZDUSD -12K
USDCAD 170
GBPJPY 24K
AUDJPY 34K
EURJPY 1.7K
EURAUD 6.4K
USDCHF 3.7K
AUDCHF 2K
NZDCAD 776
NZDJPY 409
AUDNZD -371
EURGBP 483
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +266.72 USD
En kötü işlem: -464 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +807.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -240.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXOpenEU-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.58% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.59% of days out of 508 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 15:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.83% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
