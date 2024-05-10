SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Zenox FXopen Int
Igor Holko

Zenox FXopen Int

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
FXOpenEU-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
577
Bénéfice trades:
395 (68.45%)
Perte trades:
182 (31.54%)
Meilleure transaction:
266.72 USD
Pire transaction:
-463.76 USD
Bénéfice brut:
9 206.63 USD (274 783 pips)
Perte brute:
-8 075.93 USD (168 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (807.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
807.99 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
85.40%
Charge de dépôt maximale:
38.50%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.67
Longs trades:
286 (49.57%)
Courts trades:
291 (50.43%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.96 USD
Bénéfice moyen:
23.31 USD
Perte moyenne:
-44.37 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-240.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-926.67 USD (2)
Croissance mensuelle:
11.20%
Prévision annuelle:
135.87%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.70 USD
Maximal:
1 678.10 USD (64.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.36% (1 678.61 USD)
Par fonds propres:
36.31% (211.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 184
EURUSD 54
EURNZD 41
AUDUSD 38
USDJPY 37
GBPUSD 34
CHFJPY 30
NZDUSD 30
USDCAD 28
GBPJPY 27
AUDJPY 24
EURJPY 24
EURAUD 11
USDCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 3
NZDJPY 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 563
EURUSD 415
EURNZD 172
AUDUSD 137
USDJPY -62
GBPUSD -78
CHFJPY 174
NZDUSD -980
USDCAD 84
GBPJPY 288
AUDJPY 380
EURJPY -282
EURAUD 155
USDCHF 88
AUDCHF 85
NZDCAD 11
NZDJPY -15
AUDNZD -18
EURGBP 15
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9K
EURUSD 10K
EURNZD 4.3K
AUDUSD 3.1K
USDJPY 3K
GBPUSD 790
CHFJPY 15K
NZDUSD -12K
USDCAD 170
GBPJPY 24K
AUDJPY 34K
EURJPY 1.7K
EURAUD 6.4K
USDCHF 3.7K
AUDCHF 2K
NZDCAD 776
NZDJPY 409
AUDNZD -371
EURGBP 483
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +266.72 USD
Pire transaction: -464 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +807.99 USD
Perte consécutive maximale: -240.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXOpenEU-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.58% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.59% of days out of 508 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 15:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.83% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
