Igor Holko

Zenox FXopen Int

Igor Holko
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 4%
FXOpenEU-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
577
Profit Trade:
395 (68.45%)
Loss Trade:
182 (31.54%)
Best Trade:
266.72 USD
Worst Trade:
-463.76 USD
Profitto lordo:
9 206.63 USD (274 783 pips)
Perdita lorda:
-8 075.93 USD (168 100 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (807.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
807.99 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
85.40%
Massimo carico di deposito:
38.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
286 (49.57%)
Short Trade:
291 (50.43%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.96 USD
Profitto medio:
23.31 USD
Perdita media:
-44.37 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-240.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-926.67 USD (2)
Crescita mensile:
14.60%
Previsione annuale:
179.26%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.70 USD
Massimale:
1 678.10 USD (64.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.36% (1 678.61 USD)
Per equità:
36.31% (211.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
EURUSD 54
EURNZD 41
AUDUSD 38
USDJPY 37
GBPUSD 34
CHFJPY 30
NZDUSD 30
USDCAD 28
GBPJPY 27
AUDJPY 24
EURJPY 24
EURAUD 11
USDCHF 4
AUDCHF 4
NZDCAD 3
NZDJPY 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 563
EURUSD 415
EURNZD 172
AUDUSD 137
USDJPY -62
GBPUSD -78
CHFJPY 174
NZDUSD -980
USDCAD 84
GBPJPY 288
AUDJPY 380
EURJPY -282
EURAUD 155
USDCHF 88
AUDCHF 85
NZDCAD 11
NZDJPY -15
AUDNZD -18
EURGBP 15
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9K
EURUSD 10K
EURNZD 4.3K
AUDUSD 3.1K
USDJPY 3K
GBPUSD 790
CHFJPY 15K
NZDUSD -12K
USDCAD 170
GBPJPY 24K
AUDJPY 34K
EURJPY 1.7K
EURAUD 6.4K
USDCHF 3.7K
AUDCHF 2K
NZDCAD 776
NZDJPY 409
AUDNZD -371
EURGBP 483
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +266.72 USD
Worst Trade: -464 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +807.99 USD
Massima perdita consecutiva: -240.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXOpenEU-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.58% of days out of 518 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 21:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.59% of days out of 508 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 03:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.28 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 15:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.83% of days out of 361 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 02:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 18:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 11:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zenox FXopen Int
100USD al mese
4%
0
0
USD
1.6K
USD
74
94%
577
68%
85%
1.14
1.96
USD
64%
1:500
