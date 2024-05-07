SinyallerBölümler
Muhammad Hanapi

Market Signal

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 74%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
131 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (20.12%)
En iyi işlem:
293.40 USD
En kötü işlem:
-218.50 USD
Brüt kâr:
6 935.81 USD (207 745 pips)
Brüt zarar:
-2 123.45 USD (53 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 839.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 839.46 USD (42)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
28.41%
Maks. mevduat yükü:
23.70%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.50
Alış işlemleri:
137 (83.54%)
Satış işlemleri:
27 (16.46%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
29.34 USD
Ortalama kâr:
52.95 USD
Ortalama zarar:
-64.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-77.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.42 USD (3)
Aylık büyüme:
3.42%
Yıllık tahmin:
41.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
458.42 USD (4.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.61% (458.42 USD)
Varlığa göre:
38.54% (3 159.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 139
USDJPY 8
GBPUSD 6
EURJPY 5
USDCAD 5
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.7K
USDJPY 125
GBPUSD -76
EURJPY 33
USDCAD 30
GBPJPY 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 148K
USDJPY 5.1K
GBPUSD -2.1K
EURJPY 1.2K
USDCAD 1.3K
GBPJPY 823
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.40 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 839.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 10
AsiaNuggets-Live
0.00 × 48
LCG-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
STForex-Live
0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
0.18 × 11
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 20
Exness-Real
0.47 × 129
FortFS-Real
0.83 × 12
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
İnceleme yok
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.27 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 07:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 23:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 02:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Market Signal
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
8.1K
USD
72
0%
164
79%
28%
3.26
29.34
USD
39%
1:200
