İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
131 (79.87%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (20.12%)
En iyi işlem:
293.40 USD
En kötü işlem:
-218.50 USD
Brüt kâr:
6 935.81 USD (207 745 pips)
Brüt zarar:
-2 123.45 USD (53 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 839.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 839.46 USD (42)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
28.41%
Maks. mevduat yükü:
23.70%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.50
Alış işlemleri:
137 (83.54%)
Satış işlemleri:
27 (16.46%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
29.34 USD
Ortalama kâr:
52.95 USD
Ortalama zarar:
-64.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-77.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-458.42 USD (3)
Aylık büyüme:
3.42%
Yıllık tahmin:
41.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
458.42 USD (4.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.61% (458.42 USD)
Varlığa göre:
38.54% (3 159.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|125
|GBPUSD
|-76
|EURJPY
|33
|USDCAD
|30
|GBPJPY
|11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|148K
|USDJPY
|5.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDCAD
|1.3K
|GBPJPY
|823
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +293.40 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 839.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 35
TickmillUK-Live03
|0.00 × 10
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
LCG-Live2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
STForex-Live
|0.14 × 22
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 11
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
Alpari-Pro.ECN
|0.45 × 20
Exness-Real
|0.47 × 129
FortFS-Real
|0.83 × 12
Exness-Real36
|1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
74%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
72
0%
164
79%
28%
3.26
29.34
USD
USD
39%
1:200