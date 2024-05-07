- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
131 (79.87%)
Loss Trade:
33 (20.12%)
Best Trade:
293.40 USD
Worst Trade:
-218.50 USD
Profitto lordo:
6 935.81 USD (207 745 pips)
Perdita lorda:
-2 123.45 USD (53 096 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (1 839.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 839.46 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
28.41%
Massimo carico di deposito:
23.70%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.50
Long Trade:
137 (83.54%)
Short Trade:
27 (16.46%)
Fattore di profitto:
3.27
Profitto previsto:
29.34 USD
Profitto medio:
52.95 USD
Perdita media:
-64.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-77.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-458.42 USD (3)
Crescita mensile:
3.84%
Previsione annuale:
46.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
458.42 USD (4.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.61% (458.42 USD)
Per equità:
38.54% (3 159.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|5
|USDCAD
|5
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.7K
|USDJPY
|125
|GBPUSD
|-76
|EURJPY
|33
|USDCAD
|30
|GBPJPY
|11
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|148K
|USDJPY
|5.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|EURJPY
|1.2K
|USDCAD
|1.3K
|GBPJPY
|823
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.40 USD
Worst Trade: -219 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 839.46 USD
Massima perdita consecutiva: -77.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 10
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 48
|
LCG-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
STForex-Live
|0.14 × 22
|
ICMarketsSC-Live04
|0.18 × 89
|
ICMarketsSC-Live03
|0.18 × 11
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Alpari-Pro.ECN
|0.45 × 20
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
FortFS-Real
|0.83 × 12
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
72
0%
164
79%
28%
3.26
29.34
USD
USD
39%
1:200