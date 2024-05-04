SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Manee2
Bodin Boonjing

Manee2

Bodin Boonjing
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 114%
Axi-US07-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
299
Kârla kapanan işlemler:
269 (89.96%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (10.03%)
En iyi işlem:
483.95 USD
En kötü işlem:
-396.16 USD
Brüt kâr:
4 562.64 USD (436 719 pips)
Brüt zarar:
-2 297.54 USD (116 094 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (382.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 321.94 USD (19)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
96.41%
Maks. mevduat yükü:
11.18%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
22 gün
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
251 (83.95%)
Satış işlemleri:
48 (16.05%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
7.58 USD
Ortalama kâr:
16.96 USD
Ortalama zarar:
-76.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 059.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 059.69 USD (6)
Aylık büyüme:
3.80%
Yıllık tahmin:
46.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 059.69 USD (42.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.75% (979.95 USD)
Varlığa göre:
41.44% (2 894.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 270
XAUUSD.pro 19
VIX.fs 9
WTI.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL 2.3K
XAUUSD.pro 149
VIX.fs -228
WTI.fs 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 294K
XAUUSD.pro 16K
VIX.fs 14K
WTI.fs 9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +483.95 USD
En kötü işlem: -396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +382.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 059.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US07-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
2.50 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Manee2
Ayda 30 USD
114%
0
0
USD
7K
USD
78
0%
299
89%
96%
1.98
7.58
USD
41%
1:200
