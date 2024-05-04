SegnaliSezioni
Bodin Boonjing

Manee2

Bodin Boonjing
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 114%
Axi-US07-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
299
Profit Trade:
269 (89.96%)
Loss Trade:
30 (10.03%)
Best Trade:
483.95 USD
Worst Trade:
-396.16 USD
Profitto lordo:
4 562.64 USD (436 719 pips)
Perdita lorda:
-2 297.54 USD (116 094 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (382.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 321.94 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
96.41%
Massimo carico di deposito:
11.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
251 (83.95%)
Short Trade:
48 (16.05%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
7.58 USD
Profitto medio:
16.96 USD
Perdita media:
-76.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 059.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 059.69 USD (6)
Crescita mensile:
3.80%
Previsione annuale:
46.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 059.69 USD (42.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.75% (979.95 USD)
Per equità:
41.44% (2 894.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USOIL 270
XAUUSD.pro 19
VIX.fs 9
WTI.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USOIL 2.3K
XAUUSD.pro 149
VIX.fs -228
WTI.fs 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USOIL 294K
XAUUSD.pro 16K
VIX.fs 14K
WTI.fs 9
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +483.95 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +382.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 059.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US09-Live
0.00 × 2
Axi-US07-Live
2.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 14:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 13:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 06:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 17:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 10:36
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
