Trade:
299
Profit Trade:
269 (89.96%)
Loss Trade:
30 (10.03%)
Best Trade:
483.95 USD
Worst Trade:
-396.16 USD
Profitto lordo:
4 562.64 USD (436 719 pips)
Perdita lorda:
-2 297.54 USD (116 094 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (382.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 321.94 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
96.41%
Massimo carico di deposito:
11.18%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
22 giorni
Fattore di recupero:
2.14
Long Trade:
251 (83.95%)
Short Trade:
48 (16.05%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
7.58 USD
Profitto medio:
16.96 USD
Perdita media:
-76.58 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 059.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 059.69 USD (6)
Crescita mensile:
3.80%
Previsione annuale:
46.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 059.69 USD (42.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.75% (979.95 USD)
Per equità:
41.44% (2 894.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USOIL
|270
|XAUUSD.pro
|19
|VIX.fs
|9
|WTI.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USOIL
|2.3K
|XAUUSD.pro
|149
|VIX.fs
|-228
|WTI.fs
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USOIL
|294K
|XAUUSD.pro
|16K
|VIX.fs
|14K
|WTI.fs
|9
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +483.95 USD
Worst Trade: -396 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +382.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 059.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US07-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|2.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
114%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
78
0%
299
89%
96%
1.98
7.58
USD
USD
41%
1:200