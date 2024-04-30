- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
231 (65.81%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (34.19%)
En iyi işlem:
41.68 NZD
En kötü işlem:
-39.70 NZD
Brüt kâr:
1 427.29 NZD (89 940 pips)
Brüt zarar:
-1 562.57 NZD (101 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.58 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
118.81 NZD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
60.45%
Maks. mevduat yükü:
5.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
149 (42.45%)
Satış işlemleri:
202 (57.55%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.39 NZD
Ortalama kâr:
6.18 NZD
Ortalama zarar:
-13.02 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-222.55 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.55 NZD (22)
Aylık büyüme:
-4.02%
Yıllık tahmin:
-48.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
439.36 NZD
Maksimum:
469.05 NZD (31.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.06% (469.40 NZD)
Varlığa göre:
7.25% (102.42 NZD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|87
|EURCHFp
|58
|GBPNZDp
|50
|GBPAUDp
|36
|UK100
|31
|NZDCADp
|29
|EURCADp
|27
|AUS200
|21
|XAUUSDp
|6
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADp
|-90
|EURCHFp
|-1
|GBPNZDp
|-3
|GBPAUDp
|-91
|UK100
|97
|NZDCADp
|20
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|23
|EURUSDp
|52
|GBPCADp
|-12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADp
|-4K
|EURCHFp
|441
|GBPNZDp
|-2.9K
|GBPAUDp
|-6K
|UK100
|5.6K
|NZDCADp
|2.9K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-2.8K
|XAUUSDp
|2K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.68 NZD
En kötü işlem: -40 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +26.58 NZD
Maksimum ardışık zarar: -222.55 NZD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-8%
0
0
USD
USD
1.4K
NZD
NZD
74
0%
351
65%
60%
0.91
-0.39
NZD
NZD
29%
1:500