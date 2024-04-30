SinyallerBölümler
Michael Ray Wenceslao

JeromeBlackbullAccount

Michael Ray Wenceslao
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
231 (65.81%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (34.19%)
En iyi işlem:
41.68 NZD
En kötü işlem:
-39.70 NZD
Brüt kâr:
1 427.29 NZD (89 940 pips)
Brüt zarar:
-1 562.57 NZD (101 695 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.58 NZD)
Maksimum ardışık kâr:
118.81 NZD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
60.45%
Maks. mevduat yükü:
5.73%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
149 (42.45%)
Satış işlemleri:
202 (57.55%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.39 NZD
Ortalama kâr:
6.18 NZD
Ortalama zarar:
-13.02 NZD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-222.55 NZD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.55 NZD (22)
Aylık büyüme:
-4.02%
Yıllık tahmin:
-48.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
439.36 NZD
Maksimum:
469.05 NZD (31.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.06% (469.40 NZD)
Varlığa göre:
7.25% (102.42 NZD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCADp 87
EURCHFp 58
GBPNZDp 50
GBPAUDp 36
UK100 31
NZDCADp 29
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 6
EURUSDp 3
GBPCADp 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCADp -90
EURCHFp -1
GBPNZDp -3
GBPAUDp -91
UK100 97
NZDCADp 20
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp 23
EURUSDp 52
GBPCADp -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCADp -4K
EURCHFp 441
GBPNZDp -2.9K
GBPAUDp -6K
UK100 5.6K
NZDCADp 2.9K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.8K
XAUUSDp 2K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.68 NZD
En kötü işlem: -40 NZD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +26.58 NZD
Maksimum ardışık zarar: -222.55 NZD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.05 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
