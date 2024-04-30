SegnaliSezioni
Michael Ray Wenceslao

JeromeBlackbullAccount

Michael Ray Wenceslao
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
351
Profit Trade:
231 (65.81%)
Loss Trade:
120 (34.19%)
Best Trade:
41.68 NZD
Worst Trade:
-39.70 NZD
Profitto lordo:
1 427.29 NZD (89 940 pips)
Perdita lorda:
-1 562.57 NZD (101 695 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.58 NZD)
Massimo profitto consecutivo:
118.81 NZD (11)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
60.45%
Massimo carico di deposito:
5.73%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
149 (42.45%)
Short Trade:
202 (57.55%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.39 NZD
Profitto medio:
6.18 NZD
Perdita media:
-13.02 NZD
Massime perdite consecutive:
22 (-222.55 NZD)
Massima perdita consecutiva:
-222.55 NZD (22)
Crescita mensile:
-4.02%
Previsione annuale:
-48.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
439.36 NZD
Massimale:
469.05 NZD (31.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.06% (469.40 NZD)
Per equità:
7.25% (102.42 NZD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADp 87
EURCHFp 58
GBPNZDp 50
GBPAUDp 36
UK100 31
NZDCADp 29
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 6
EURUSDp 3
GBPCADp 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADp -90
EURCHFp -1
GBPNZDp -3
GBPAUDp -91
UK100 97
NZDCADp 20
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp 23
EURUSDp 52
GBPCADp -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADp -4K
EURCHFp 441
GBPNZDp -2.9K
GBPAUDp -6K
UK100 5.6K
NZDCADp 2.9K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.8K
XAUUSDp 2K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.68 NZD
Worst Trade: -40 NZD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +26.58 NZD
Massima perdita consecutiva: -222.55 NZD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.05 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.