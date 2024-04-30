SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JeromeBlackbullAccount
Michael Ray Wenceslao

JeromeBlackbullAccount

Michael Ray Wenceslao
0 avis
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 -8%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
231 (65.81%)
Perte trades:
120 (34.19%)
Meilleure transaction:
41.68 NZD
Pire transaction:
-39.70 NZD
Bénéfice brut:
1 427.29 NZD (89 940 pips)
Perte brute:
-1 562.57 NZD (101 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.58 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.81 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
60.45%
Charge de dépôt maximale:
5.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
149 (42.45%)
Courts trades:
202 (57.55%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.39 NZD
Bénéfice moyen:
6.18 NZD
Perte moyenne:
-13.02 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-222.55 NZD)
Perte consécutive maximale:
-222.55 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-4.02%
Prévision annuelle:
-48.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
439.36 NZD
Maximal:
469.05 NZD (31.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.06% (469.40 NZD)
Par fonds propres:
7.25% (102.42 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADp 87
EURCHFp 58
GBPNZDp 50
GBPAUDp 36
UK100 31
NZDCADp 29
EURCADp 27
AUS200 21
XAUUSDp 6
EURUSDp 3
GBPCADp 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADp -90
EURCHFp -1
GBPNZDp -3
GBPAUDp -91
UK100 97
NZDCADp 20
EURCADp -87
AUS200 -12
XAUUSDp 23
EURUSDp 52
GBPCADp -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADp -4K
EURCHFp 441
GBPNZDp -2.9K
GBPAUDp -6K
UK100 5.6K
NZDCADp 2.9K
EURCADp -8.2K
AUS200 -2.8K
XAUUSDp 2K
EURUSDp 2.2K
GBPCADp -1.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.68 NZD
Pire transaction: -40 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 NZD
Perte consécutive maximale: -222.55 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 07:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 23:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 22:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.04.30 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 12:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.04 03:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.08 14:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.07 09:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2024.11.05 15:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JeromeBlackbullAccount
999 USD par mois
-8%
0
0
USD
1.4K
NZD
74
0%
351
65%
60%
0.91
-0.39
NZD
29%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.