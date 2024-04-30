- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
351
Bénéfice trades:
231 (65.81%)
Perte trades:
120 (34.19%)
Meilleure transaction:
41.68 NZD
Pire transaction:
-39.70 NZD
Bénéfice brut:
1 427.29 NZD (89 940 pips)
Perte brute:
-1 562.57 NZD (101 695 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (26.58 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.81 NZD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
60.45%
Charge de dépôt maximale:
5.73%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
149 (42.45%)
Courts trades:
202 (57.55%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.39 NZD
Bénéfice moyen:
6.18 NZD
Perte moyenne:
-13.02 NZD
Pertes consécutives maximales:
22 (-222.55 NZD)
Perte consécutive maximale:
-222.55 NZD (22)
Croissance mensuelle:
-4.02%
Prévision annuelle:
-48.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
439.36 NZD
Maximal:
469.05 NZD (31.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.06% (469.40 NZD)
Par fonds propres:
7.25% (102.42 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|87
|EURCHFp
|58
|GBPNZDp
|50
|GBPAUDp
|36
|UK100
|31
|NZDCADp
|29
|EURCADp
|27
|AUS200
|21
|XAUUSDp
|6
|EURUSDp
|3
|GBPCADp
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCADp
|-90
|EURCHFp
|-1
|GBPNZDp
|-3
|GBPAUDp
|-91
|UK100
|97
|NZDCADp
|20
|EURCADp
|-87
|AUS200
|-12
|XAUUSDp
|23
|EURUSDp
|52
|GBPCADp
|-12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCADp
|-4K
|EURCHFp
|441
|GBPNZDp
|-2.9K
|GBPAUDp
|-6K
|UK100
|5.6K
|NZDCADp
|2.9K
|EURCADp
|-8.2K
|AUS200
|-2.8K
|XAUUSDp
|2K
|EURUSDp
|2.2K
|GBPCADp
|-1.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +41.68 NZD
Pire transaction: -40 NZD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +26.58 NZD
Perte consécutive maximale: -222.55 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
-8%
0
0
USD
USD
1.4K
NZD
NZD
74
0%
351
65%
60%
0.91
-0.39
NZD
NZD
29%
1:500