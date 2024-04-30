SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ultimate Bot Low Risk
Mr James Daniel Coe

Ultimate Bot Low Risk

Mr James Daniel Coe
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -28%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 563
Kârla kapanan işlemler:
974 (62.31%)
Zararla kapanan işlemler:
589 (37.68%)
En iyi işlem:
197.26 GBP
En kötü işlem:
-644.06 GBP
Brüt kâr:
9 224.23 GBP (202 407 pips)
Brüt zarar:
-12 588.46 GBP (262 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (50.66 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
270.26 GBP (4)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
81.75%
Maks. mevduat yükü:
41.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
748 (47.86%)
Satış işlemleri:
815 (52.14%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-2.15 GBP
Ortalama kâr:
9.47 GBP
Ortalama zarar:
-21.37 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-55.33 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-918.36 GBP (7)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
2.62%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 410.82 GBP
Maksimum:
3 803.67 GBP (51.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.29% (3 805.48 GBP)
Varlığa göre:
10.58% (674.86 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 592
GBPUSD 427
AUDCAD 175
EURUSD 116
USDCAD 84
EURGBP 68
EURAUD 40
GBPJPY 30
GBPNZD 13
USDJPY 9
EURJPY 7
CADCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -500
AUDCAD -2.1K
EURUSD 854
USDCAD -830
EURGBP 434
EURAUD -430
GBPJPY 66
GBPNZD -184
USDJPY -158
EURJPY 17
CADCHF -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD 3.5K
AUDCAD -9.5K
EURUSD 5.4K
USDCAD -15K
EURGBP 823
EURAUD -9.3K
GBPJPY -5.3K
GBPNZD -4.1K
USDJPY -10K
EURJPY 2.4K
CADCHF -355
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +197.26 GBP
En kötü işlem: -644 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.66 GBP
Maksimum ardışık zarar: -55.33 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Ultimate EA on Risk Factor 1 Medium Recovery
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.10 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 18:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 13:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 14:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.09 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.07 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.01 17:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.30 05:11
Share of trading days is too low
2024.04.30 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.30 04:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ultimate Bot Low Risk
Ayda 199 USD
-28%
0
0
USD
5.4K
GBP
74
98%
1 563
62%
82%
0.73
-2.15
GBP
32%
1:30
Kopyala

