- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 563
Kârla kapanan işlemler:
974 (62.31%)
Zararla kapanan işlemler:
589 (37.68%)
En iyi işlem:
197.26 GBP
En kötü işlem:
-644.06 GBP
Brüt kâr:
9 224.23 GBP (202 407 pips)
Brüt zarar:
-12 588.46 GBP (262 819 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (50.66 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
270.26 GBP (4)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
81.75%
Maks. mevduat yükü:
41.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
748 (47.86%)
Satış işlemleri:
815 (52.14%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-2.15 GBP
Ortalama kâr:
9.47 GBP
Ortalama zarar:
-21.37 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-55.33 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-918.36 GBP (7)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
2.62%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 410.82 GBP
Maksimum:
3 803.67 GBP (51.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.29% (3 805.48 GBP)
Varlığa göre:
10.58% (674.86 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|GBPUSD
|427
|AUDCAD
|175
|EURUSD
|116
|USDCAD
|84
|EURGBP
|68
|EURAUD
|40
|GBPJPY
|30
|GBPNZD
|13
|USDJPY
|9
|EURJPY
|7
|CADCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-500
|AUDCAD
|-2.1K
|EURUSD
|854
|USDCAD
|-830
|EURGBP
|434
|EURAUD
|-430
|GBPJPY
|66
|GBPNZD
|-184
|USDJPY
|-158
|EURJPY
|17
|CADCHF
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-19K
|GBPUSD
|3.5K
|AUDCAD
|-9.5K
|EURUSD
|5.4K
|USDCAD
|-15K
|EURGBP
|823
|EURAUD
|-9.3K
|GBPJPY
|-5.3K
|GBPNZD
|-4.1K
|USDJPY
|-10K
|EURJPY
|2.4K
|CADCHF
|-355
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +197.26 GBP
En kötü işlem: -644 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +50.66 GBP
Maksimum ardışık zarar: -55.33 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.68 × 19
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.33 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Ultimate EA on Risk Factor 1 Medium Recovery
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
-28%
0
0
USD
USD
5.4K
GBP
GBP
74
98%
1 563
62%
82%
0.73
-2.15
GBP
GBP
32%
1:30