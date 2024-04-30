SignauxSections
Mr James Daniel Coe

Ultimate Bot Low Risk

Mr James Daniel Coe
0 avis
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2024 -28%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 561
Bénéfice trades:
972 (62.26%)
Perte trades:
589 (37.73%)
Meilleure transaction:
197.26 GBP
Pire transaction:
-644.06 GBP
Bénéfice brut:
9 217.91 GBP (201 984 pips)
Perte brute:
-12 588.46 GBP (262 819 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (50.66 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
270.26 GBP (4)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
81.75%
Charge de dépôt maximale:
41.94%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
746 (47.79%)
Courts trades:
815 (52.21%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-2.16 GBP
Bénéfice moyen:
9.48 GBP
Perte moyenne:
-21.37 GBP
Pertes consécutives maximales:
11 (-55.33 GBP)
Perte consécutive maximale:
-918.36 GBP (7)
Croissance mensuelle:
0.41%
Prévision annuelle:
4.32%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 410.82 GBP
Maximal:
3 803.67 GBP (51.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.29% (3 805.48 GBP)
Par fonds propres:
10.58% (674.86 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 590
GBPUSD 427
AUDCAD 175
EURUSD 116
USDCAD 84
EURGBP 68
EURAUD 40
GBPJPY 30
GBPNZD 13
USDJPY 9
EURJPY 7
CADCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -500
AUDCAD -2.1K
EURUSD 854
USDCAD -830
EURGBP 434
EURAUD -430
GBPJPY 66
GBPNZD -184
USDJPY -158
EURJPY 17
CADCHF -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD 3.5K
AUDCAD -9.5K
EURUSD 5.4K
USDCAD -15K
EURGBP 823
EURAUD -9.3K
GBPJPY -5.3K
GBPNZD -4.1K
USDJPY -10K
EURJPY 2.4K
CADCHF -355
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +197.26 GBP
Pire transaction: -644 GBP
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +50.66 GBP
Perte consécutive maximale: -55.33 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Ultimate EA on Risk Factor 1 Medium Recovery
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.10 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 18:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 13:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 14:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.09 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.07 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.01 17:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.30 05:11
Share of trading days is too low
2024.04.30 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.30 04:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ultimate Bot Low Risk
199 USD par mois
-28%
0
0
USD
5.4K
GBP
74
98%
1 561
62%
82%
0.73
-2.16
GBP
32%
1:30
Copier

