- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 563
Profit Trade:
974 (62.31%)
Loss Trade:
589 (37.68%)
Best Trade:
197.26 GBP
Worst Trade:
-644.06 GBP
Profitto lordo:
9 224.23 GBP (202 407 pips)
Perdita lorda:
-12 588.46 GBP (262 819 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (50.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
270.26 GBP (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
81.75%
Massimo carico di deposito:
41.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
748 (47.86%)
Short Trade:
815 (52.14%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-2.15 GBP
Profitto medio:
9.47 GBP
Perdita media:
-21.37 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-55.33 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-918.36 GBP (7)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
6.44%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 410.82 GBP
Massimale:
3 803.67 GBP (51.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.29% (3 805.48 GBP)
Per equità:
10.58% (674.86 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|GBPUSD
|427
|AUDCAD
|175
|EURUSD
|116
|USDCAD
|84
|EURGBP
|68
|EURAUD
|40
|GBPJPY
|30
|GBPNZD
|13
|USDJPY
|9
|EURJPY
|7
|CADCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.4K
|GBPUSD
|-500
|AUDCAD
|-2.1K
|EURUSD
|854
|USDCAD
|-830
|EURGBP
|434
|EURAUD
|-430
|GBPJPY
|66
|GBPNZD
|-184
|USDJPY
|-158
|EURJPY
|17
|CADCHF
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-19K
|GBPUSD
|3.5K
|AUDCAD
|-9.5K
|EURUSD
|5.4K
|USDCAD
|-15K
|EURGBP
|823
|EURAUD
|-9.3K
|GBPJPY
|-5.3K
|GBPNZD
|-4.1K
|USDJPY
|-10K
|EURJPY
|2.4K
|CADCHF
|-355
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +197.26 GBP
Worst Trade: -644 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -55.33 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.68 × 19
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.33 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
RoboForex-Pro
|14.50 × 2
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Ultimate EA on Risk Factor 1 Medium Recovery
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
-28%
0
0
USD
USD
5.4K
GBP
GBP
74
98%
1 563
62%
82%
0.73
-2.15
GBP
GBP
32%
1:30