Segnali / MetaTrader 5 / Ultimate Bot Low Risk
Mr James Daniel Coe

Ultimate Bot Low Risk

Mr James Daniel Coe
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -28%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 563
Profit Trade:
974 (62.31%)
Loss Trade:
589 (37.68%)
Best Trade:
197.26 GBP
Worst Trade:
-644.06 GBP
Profitto lordo:
9 224.23 GBP (202 407 pips)
Perdita lorda:
-12 588.46 GBP (262 819 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (50.66 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
270.26 GBP (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
81.75%
Massimo carico di deposito:
41.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
748 (47.86%)
Short Trade:
815 (52.14%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-2.15 GBP
Profitto medio:
9.47 GBP
Perdita media:
-21.37 GBP
Massime perdite consecutive:
11 (-55.33 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-918.36 GBP (7)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
6.44%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 410.82 GBP
Massimale:
3 803.67 GBP (51.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.29% (3 805.48 GBP)
Per equità:
10.58% (674.86 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 592
GBPUSD 427
AUDCAD 175
EURUSD 116
USDCAD 84
EURGBP 68
EURAUD 40
GBPJPY 30
GBPNZD 13
USDJPY 9
EURJPY 7
CADCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -500
AUDCAD -2.1K
EURUSD 854
USDCAD -830
EURGBP 434
EURAUD -430
GBPJPY 66
GBPNZD -184
USDJPY -158
EURJPY 17
CADCHF -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
GBPUSD 3.5K
AUDCAD -9.5K
EURUSD 5.4K
USDCAD -15K
EURGBP 823
EURAUD -9.3K
GBPJPY -5.3K
GBPNZD -4.1K
USDJPY -10K
EURJPY 2.4K
CADCHF -355
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +197.26 GBP
Worst Trade: -644 GBP
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +50.66 GBP
Massima perdita consecutiva: -55.33 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
RoboForex-Pro
14.50 × 2
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Ultimate EA on Risk Factor 1 Medium Recovery
Non ci sono recensioni
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 22:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.10 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 18:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.17 12:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.08 13:04
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.06 22:16
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 14:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.6% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.09 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.05.07 18:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.05.01 17:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.30 05:11
Share of trading days is too low
2024.04.30 05:11
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.30 04:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.30 04:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
