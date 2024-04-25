SinyallerBölümler
Fabiano Aparecido Cavaiiari

FC

Fabiano Aparecido Cavaiiari
0 inceleme
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -9%
Tickmill-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 712
Kârla kapanan işlemler:
1 526 (89.13%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (10.86%)
En iyi işlem:
391.20 USD
En kötü işlem:
-2 554.95 USD
Brüt kâr:
25 239.56 USD (2 913 685 pips)
Brüt zarar:
-37 850.95 USD (2 251 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (1 004.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.96 USD (57)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
1 177 (68.75%)
Satış işlemleri:
535 (31.25%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-7.37 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-203.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-10 174.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 174.40 USD (19)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
22.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 930.80 USD
Maksimum:
28 492.55 USD (242.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.51% (28 492.55 USD)
Varlığa göre:
58.66% (28 863.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDBRL 634
XAUUSD 530
NZDCHF 83
USDJPY 25
GBPZAR 24
AUDCHF 22
CHFJPY 19
GBPJPY 19
GBPCAD 19
CADCHF 18
EURJPY 18
USDCHF 17
USDZAR 17
CADJPY 16
EURUSD 16
EURCAD 16
USDMXN 15
GBPAUD 15
GBPNZD 14
EURZAR 13
NZDUSD 13
EURNZD 13
NZDCAD 11
GBPUSD 11
EURGBP 11
NZDJPY 10
USDCAD 10
EURCHF 9
AUDCAD 8
DE40 8
AUS200 8
EURAUD 8
AUDUSD 7
AUDJPY 7
GBPCHF 7
US500 6
USDPLN 4
US30 4
AUDNZD 4
USTEC 2
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDBRL -18K
XAUUSD 5.3K
NZDCHF -531
USDJPY -33
GBPZAR 169
AUDCHF -10
CHFJPY 8
GBPJPY 107
GBPCAD -54
CADCHF -106
EURJPY 92
USDCHF -21
USDZAR 96
CADJPY 52
EURUSD 80
EURCAD 102
USDMXN 68
GBPAUD -33
GBPNZD 15
EURZAR 86
NZDUSD 41
EURNZD 8
NZDCAD 23
GBPUSD 45
EURGBP 28
NZDJPY 7
USDCAD 39
EURCHF 37
AUDCAD -3
DE40 13
AUS200 39
EURAUD 24
AUDUSD 26
AUDJPY 30
GBPCHF 46
US500 16
USDPLN 23
US30 -3
AUDNZD 9
USTEC 4
UK100 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDBRL -788K
XAUUSD 505K
NZDCHF -20K
USDJPY 13K
GBPZAR 312K
AUDCHF -1.4K
CHFJPY 3.6K
GBPJPY 17K
GBPCAD -4.4K
CADCHF -9.4K
EURJPY 14K
USDCHF -1.9K
USDZAR 172K
CADJPY 9.1K
EURUSD 6.2K
EURCAD 15K
USDMXN 149K
GBPAUD -3.9K
GBPNZD 4.4K
EURZAR 147K
NZDUSD 4.4K
EURNZD 1K
NZDCAD 3.4K
GBPUSD 4.6K
EURGBP 3.1K
NZDJPY 945
USDCAD 6.4K
EURCHF 2.7K
AUDCAD 1.6K
DE40 47K
AUS200 7.5K
EURAUD 4.2K
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.7K
GBPCHF 3.2K
US500 922
USDPLN 9.3K
US30 -26K
AUDNZD 1.8K
USTEC 39K
UK100 219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +391.20 USD
En kötü işlem: -2 555 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 004.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 174.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 29
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 385
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
OxSecurities-Live
0.85 × 13
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 daha fazla...
Conta FX
İnceleme yok
2025.02.28 17:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.28 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 18:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.26 14:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 13:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.25 12:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.13 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 14:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.11 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.94% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.29 14:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.11.27 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.11.06 13:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
