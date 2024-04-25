- Büyüme
İşlemler:
1 712
Kârla kapanan işlemler:
1 526 (89.13%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (10.86%)
En iyi işlem:
391.20 USD
En kötü işlem:
-2 554.95 USD
Brüt kâr:
25 239.56 USD (2 913 685 pips)
Brüt zarar:
-37 850.95 USD (2 251 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (1 004.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 011.96 USD (57)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
1 177 (68.75%)
Satış işlemleri:
535 (31.25%)
Kâr faktörü:
0.67
Beklenen getiri:
-7.37 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-203.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-10 174.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 174.40 USD (19)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
22.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 930.80 USD
Maksimum:
28 492.55 USD (242.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.51% (28 492.55 USD)
Varlığa göre:
58.66% (28 863.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDBRL
|634
|XAUUSD
|530
|NZDCHF
|83
|USDJPY
|25
|GBPZAR
|24
|AUDCHF
|22
|CHFJPY
|19
|GBPJPY
|19
|GBPCAD
|19
|CADCHF
|18
|EURJPY
|18
|USDCHF
|17
|USDZAR
|17
|CADJPY
|16
|EURUSD
|16
|EURCAD
|16
|USDMXN
|15
|GBPAUD
|15
|GBPNZD
|14
|EURZAR
|13
|NZDUSD
|13
|EURNZD
|13
|NZDCAD
|11
|GBPUSD
|11
|EURGBP
|11
|NZDJPY
|10
|USDCAD
|10
|EURCHF
|9
|AUDCAD
|8
|DE40
|8
|AUS200
|8
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDJPY
|7
|GBPCHF
|7
|US500
|6
|USDPLN
|4
|US30
|4
|AUDNZD
|4
|USTEC
|2
|UK100
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDBRL
|-18K
|XAUUSD
|5.3K
|NZDCHF
|-531
|USDJPY
|-33
|GBPZAR
|169
|AUDCHF
|-10
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|107
|GBPCAD
|-54
|CADCHF
|-106
|EURJPY
|92
|USDCHF
|-21
|USDZAR
|96
|CADJPY
|52
|EURUSD
|80
|EURCAD
|102
|USDMXN
|68
|GBPAUD
|-33
|GBPNZD
|15
|EURZAR
|86
|NZDUSD
|41
|EURNZD
|8
|NZDCAD
|23
|GBPUSD
|45
|EURGBP
|28
|NZDJPY
|7
|USDCAD
|39
|EURCHF
|37
|AUDCAD
|-3
|DE40
|13
|AUS200
|39
|EURAUD
|24
|AUDUSD
|26
|AUDJPY
|30
|GBPCHF
|46
|US500
|16
|USDPLN
|23
|US30
|-3
|AUDNZD
|9
|USTEC
|4
|UK100
|1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDBRL
|-788K
|XAUUSD
|505K
|NZDCHF
|-20K
|USDJPY
|13K
|GBPZAR
|312K
|AUDCHF
|-1.4K
|CHFJPY
|3.6K
|GBPJPY
|17K
|GBPCAD
|-4.4K
|CADCHF
|-9.4K
|EURJPY
|14K
|USDCHF
|-1.9K
|USDZAR
|172K
|CADJPY
|9.1K
|EURUSD
|6.2K
|EURCAD
|15K
|USDMXN
|149K
|GBPAUD
|-3.9K
|GBPNZD
|4.4K
|EURZAR
|147K
|NZDUSD
|4.4K
|EURNZD
|1K
|NZDCAD
|3.4K
|GBPUSD
|4.6K
|EURGBP
|3.1K
|NZDJPY
|945
|USDCAD
|6.4K
|EURCHF
|2.7K
|AUDCAD
|1.6K
|DE40
|47K
|AUS200
|7.5K
|EURAUD
|4.2K
|AUDUSD
|2.6K
|AUDJPY
|4.7K
|GBPCHF
|3.2K
|US500
|922
|USDPLN
|9.3K
|US30
|-26K
|AUDNZD
|1.8K
|USTEC
|39K
|UK100
|219
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +391.20 USD
En kötü işlem: -2 555 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +1 004.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 174.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
VTindex-MT5
|0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
TickmillEU-Live
|0.07 × 29
RannForex-Server
|0.18 × 11
Axiory-Live
|0.30 × 33
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
Darwinex-Live
|0.50 × 165
VTMarkets-Live
|0.54 × 385
AronGroups-Server
|0.57 × 7
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
Markets.com-Live
|1.00 × 1
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
itexsys-Platform
|1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
