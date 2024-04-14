SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Glauber Sinais
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais

Glauber Roberto Pardo
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 179%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
769
Kârla kapanan işlemler:
553 (71.91%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (28.09%)
En iyi işlem:
301.98 USD
En kötü işlem:
-263.37 USD
Brüt kâr:
6 365.54 USD (14 114 425 pips)
Brüt zarar:
-5 510.72 USD (369 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (311.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
365.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
96.22%
Maks. mevduat yükü:
147.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
356 (46.29%)
Satış işlemleri:
413 (53.71%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
11.51 USD
Ortalama zarar:
-25.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-367.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-495.96 USD (5)
Aylık büyüme:
-21.68%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 014.53 USD (43.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.49% (1 014.53 USD)
Varlığa göre:
83.84% (1 237.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 233
Bra50 91
EURUSD 89
USDJPY 54
Brent 31
Usa500 24
BrentJun25 22
BrentMay25 17
ETHUSD 15
USDCHF 15
Bra50Apr25 14
LCrude 13
UsaVixApr25 11
EURJPY 6
AUDUSD 6
UsaVixMay25 6
Usa500Mar25 5
Platinum 4
UsaVixOct24 4
AUDCAD 4
AUDCHF 4
GBPJPY 4
Aus200 3
Esp35Feb25 3
UsaVixMar25 3
BTCUSD 2
Ger40Mar25 2
PBR.A.US 2
BrentApr25 2
BSBR.US 2
LCrudeApr25 2
EURCHF 2
USDCNH 2
SILVER 1
UsaVixAug24 1
USDIndJun25 1
USDSEK 1
SOLUSD 1
LTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -591
Bra50 221
EURUSD 175
USDJPY 218
Brent -1K
Usa500 216
BrentJun25 1.4K
BrentMay25 -283
ETHUSD 7
USDCHF 31
Bra50Apr25 42
LCrude 507
UsaVixApr25 71
EURJPY 74
AUDUSD 10
UsaVixMay25 10
Usa500Mar25 -185
Platinum 70
UsaVixOct24 1
AUDCAD 21
AUDCHF 13
GBPJPY 15
Aus200 7
Esp35Feb25 10
UsaVixMar25 5
BTCUSD 70
Ger40Mar25 8
PBR.A.US 0
BrentApr25 -5
BSBR.US 2
LCrudeApr25 60
EURCHF 4
USDCNH 3
SILVER 33
UsaVixAug24 2
USDIndJun25 0
USDSEK 2
SOLUSD 1
LTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -49K
Bra50 100K
EURUSD 1.6K
USDJPY 5.9K
Brent -11K
Usa500 43K
BrentJun25 14K
BrentMay25 -2.8K
ETHUSD 31K
USDCHF 1.7K
Bra50Apr25 24K
LCrude 2.7K
UsaVixApr25 3.4K
EURJPY 4.3K
AUDUSD 1K
UsaVixMay25 515
Usa500Mar25 -37K
Platinum 6.6K
UsaVixOct24 36
AUDCAD 2.9K
AUDCHF 1.1K
GBPJPY 1.9K
Aus200 4.3K
Esp35Feb25 100
UsaVixMar25 268
BTCUSD 700K
Ger40Mar25 315
PBR.A.US 220
BrentApr25 -49
BSBR.US 450
LCrudeApr25 593
EURCHF 285
USDCNH 113
SILVER 663
UsaVixAug24 80
USDIndJun25 4
USDSEK 2.2K
SOLUSD 7.3K
LTCUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.98 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +311.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -367.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 12
SMCapitalMarkets-Live2
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 6
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
ActivTradesCorp-Server
1.38 × 37971
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
2.78 × 9
Just2Trade-MT5
3.60 × 15
9 daha fazla...
Operações de Swing trade em ativos variados
İnceleme yok
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Glauber Sinais
Ayda 30 USD
179%
0
0
USD
2.4K
USD
80
0%
769
71%
96%
1.15
1.11
USD
84%
1:200
