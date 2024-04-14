SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Glauber Sinais
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais

Glauber Roberto Pardo
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 179%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
769
Bénéfice trades:
553 (71.91%)
Perte trades:
216 (28.09%)
Meilleure transaction:
301.98 USD
Pire transaction:
-263.37 USD
Bénéfice brut:
6 365.54 USD (14 114 425 pips)
Perte brute:
-5 510.72 USD (369 576 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (311.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
365.30 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
96.22%
Charge de dépôt maximale:
147.09%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
356 (46.29%)
Courts trades:
413 (53.71%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
11.51 USD
Perte moyenne:
-25.51 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-367.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-495.96 USD (5)
Croissance mensuelle:
-21.68%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 014.53 USD (43.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.49% (1 014.53 USD)
Par fonds propres:
83.84% (1 237.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 233
Bra50 91
EURUSD 89
USDJPY 54
Brent 31
Usa500 24
BrentJun25 22
BrentMay25 17
ETHUSD 15
USDCHF 15
Bra50Apr25 14
LCrude 13
UsaVixApr25 11
EURJPY 6
AUDUSD 6
UsaVixMay25 6
Usa500Mar25 5
Platinum 4
UsaVixOct24 4
AUDCAD 4
AUDCHF 4
GBPJPY 4
Aus200 3
Esp35Feb25 3
UsaVixMar25 3
BTCUSD 2
Ger40Mar25 2
PBR.A.US 2
BrentApr25 2
BSBR.US 2
LCrudeApr25 2
EURCHF 2
USDCNH 2
SILVER 1
UsaVixAug24 1
USDIndJun25 1
USDSEK 1
SOLUSD 1
LTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -591
Bra50 221
EURUSD 175
USDJPY 218
Brent -1K
Usa500 216
BrentJun25 1.4K
BrentMay25 -283
ETHUSD 7
USDCHF 31
Bra50Apr25 42
LCrude 507
UsaVixApr25 71
EURJPY 74
AUDUSD 10
UsaVixMay25 10
Usa500Mar25 -185
Platinum 70
UsaVixOct24 1
AUDCAD 21
AUDCHF 13
GBPJPY 15
Aus200 7
Esp35Feb25 10
UsaVixMar25 5
BTCUSD 70
Ger40Mar25 8
PBR.A.US 0
BrentApr25 -5
BSBR.US 2
LCrudeApr25 60
EURCHF 4
USDCNH 3
SILVER 33
UsaVixAug24 2
USDIndJun25 0
USDSEK 2
SOLUSD 1
LTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -49K
Bra50 100K
EURUSD 1.6K
USDJPY 5.9K
Brent -11K
Usa500 43K
BrentJun25 14K
BrentMay25 -2.8K
ETHUSD 31K
USDCHF 1.7K
Bra50Apr25 24K
LCrude 2.7K
UsaVixApr25 3.4K
EURJPY 4.3K
AUDUSD 1K
UsaVixMay25 515
Usa500Mar25 -37K
Platinum 6.6K
UsaVixOct24 36
AUDCAD 2.9K
AUDCHF 1.1K
GBPJPY 1.9K
Aus200 4.3K
Esp35Feb25 100
UsaVixMar25 268
BTCUSD 700K
Ger40Mar25 315
PBR.A.US 220
BrentApr25 -49
BSBR.US 450
LCrudeApr25 593
EURCHF 285
USDCNH 113
SILVER 663
UsaVixAug24 80
USDIndJun25 4
USDSEK 2.2K
SOLUSD 7.3K
LTCUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.98 USD
Pire transaction: -263 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +311.55 USD
Perte consécutive maximale: -367.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 12
SMCapitalMarkets-Live2
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 6
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
ActivTradesCorp-Server
1.38 × 37971
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
2.78 × 9
Just2Trade-MT5
3.60 × 15
9 plus...
Operações de Swing trade em ativos variados
Aucun avis
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
