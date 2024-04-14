SegnaliSezioni
Glauber Roberto Pardo

Glauber Sinais

0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 179%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
769
Profit Trade:
553 (71.91%)
Loss Trade:
216 (28.09%)
Best Trade:
301.98 USD
Worst Trade:
-263.37 USD
Profitto lordo:
6 365.54 USD (14 114 425 pips)
Perdita lorda:
-5 510.72 USD (369 576 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (311.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
96.22%
Massimo carico di deposito:
147.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
356 (46.29%)
Short Trade:
413 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
11.51 USD
Perdita media:
-25.51 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-367.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-495.96 USD (5)
Crescita mensile:
-21.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 014.53 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.49% (1 014.53 USD)
Per equità:
83.84% (1 237.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 233
Bra50 91
EURUSD 89
USDJPY 54
Brent 31
Usa500 24
BrentJun25 22
BrentMay25 17
ETHUSD 15
USDCHF 15
Bra50Apr25 14
LCrude 13
UsaVixApr25 11
EURJPY 6
AUDUSD 6
UsaVixMay25 6
Usa500Mar25 5
Platinum 4
UsaVixOct24 4
AUDCAD 4
AUDCHF 4
GBPJPY 4
Aus200 3
Esp35Feb25 3
UsaVixMar25 3
BTCUSD 2
Ger40Mar25 2
PBR.A.US 2
BrentApr25 2
BSBR.US 2
LCrudeApr25 2
EURCHF 2
USDCNH 2
SILVER 1
UsaVixAug24 1
USDIndJun25 1
USDSEK 1
SOLUSD 1
LTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -591
Bra50 221
EURUSD 175
USDJPY 218
Brent -1K
Usa500 216
BrentJun25 1.4K
BrentMay25 -283
ETHUSD 7
USDCHF 31
Bra50Apr25 42
LCrude 507
UsaVixApr25 71
EURJPY 74
AUDUSD 10
UsaVixMay25 10
Usa500Mar25 -185
Platinum 70
UsaVixOct24 1
AUDCAD 21
AUDCHF 13
GBPJPY 15
Aus200 7
Esp35Feb25 10
UsaVixMar25 5
BTCUSD 70
Ger40Mar25 8
PBR.A.US 0
BrentApr25 -5
BSBR.US 2
LCrudeApr25 60
EURCHF 4
USDCNH 3
SILVER 33
UsaVixAug24 2
USDIndJun25 0
USDSEK 2
SOLUSD 1
LTCUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -49K
Bra50 100K
EURUSD 1.6K
USDJPY 5.9K
Brent -11K
Usa500 43K
BrentJun25 14K
BrentMay25 -2.8K
ETHUSD 31K
USDCHF 1.7K
Bra50Apr25 24K
LCrude 2.7K
UsaVixApr25 3.4K
EURJPY 4.3K
AUDUSD 1K
UsaVixMay25 515
Usa500Mar25 -37K
Platinum 6.6K
UsaVixOct24 36
AUDCAD 2.9K
AUDCHF 1.1K
GBPJPY 1.9K
Aus200 4.3K
Esp35Feb25 100
UsaVixMar25 268
BTCUSD 700K
Ger40Mar25 315
PBR.A.US 220
BrentApr25 -49
BSBR.US 450
LCrudeApr25 593
EURCHF 285
USDCNH 113
SILVER 663
UsaVixAug24 80
USDIndJun25 4
USDSEK 2.2K
SOLUSD 7.3K
LTCUSD 153
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.98 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +311.55 USD
Massima perdita consecutiva: -367.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
TickmillUK-Live
0.00 × 4
GOMarketsMU-Live
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 12
SMCapitalMarkets-Live2
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 6
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 15
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.79 × 19
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 179
AdmiralsGroup-Live
1.14 × 274
ActivTradesCorp-Server
1.38 × 37971
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
RoboForex-Pro
1.96 × 154
Eightcap-Live
2.78 × 9
Just2Trade-MT5
3.60 × 15
9 più
Operações de Swing trade em ativos variados
Non ci sono recensioni
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 07:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Glauber Sinais
30USD al mese
179%
0
0
USD
2.4K
USD
80
0%
769
71%
96%
1.15
1.11
USD
84%
1:200
Copia

