- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
769
Profit Trade:
553 (71.91%)
Loss Trade:
216 (28.09%)
Best Trade:
301.98 USD
Worst Trade:
-263.37 USD
Profitto lordo:
6 365.54 USD (14 114 425 pips)
Perdita lorda:
-5 510.72 USD (369 576 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (311.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
365.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
96.22%
Massimo carico di deposito:
147.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
356 (46.29%)
Short Trade:
413 (53.71%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
11.51 USD
Perdita media:
-25.51 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-367.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-495.96 USD (5)
Crescita mensile:
-21.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 014.53 USD (43.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.49% (1 014.53 USD)
Per equità:
83.84% (1 237.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|233
|Bra50
|91
|EURUSD
|89
|USDJPY
|54
|Brent
|31
|Usa500
|24
|BrentJun25
|22
|BrentMay25
|17
|ETHUSD
|15
|USDCHF
|15
|Bra50Apr25
|14
|LCrude
|13
|UsaVixApr25
|11
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|6
|UsaVixMay25
|6
|Usa500Mar25
|5
|Platinum
|4
|UsaVixOct24
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|Aus200
|3
|Esp35Feb25
|3
|UsaVixMar25
|3
|BTCUSD
|2
|Ger40Mar25
|2
|PBR.A.US
|2
|BrentApr25
|2
|BSBR.US
|2
|LCrudeApr25
|2
|EURCHF
|2
|USDCNH
|2
|SILVER
|1
|UsaVixAug24
|1
|USDIndJun25
|1
|USDSEK
|1
|SOLUSD
|1
|LTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-591
|Bra50
|221
|EURUSD
|175
|USDJPY
|218
|Brent
|-1K
|Usa500
|216
|BrentJun25
|1.4K
|BrentMay25
|-283
|ETHUSD
|7
|USDCHF
|31
|Bra50Apr25
|42
|LCrude
|507
|UsaVixApr25
|71
|EURJPY
|74
|AUDUSD
|10
|UsaVixMay25
|10
|Usa500Mar25
|-185
|Platinum
|70
|UsaVixOct24
|1
|AUDCAD
|21
|AUDCHF
|13
|GBPJPY
|15
|Aus200
|7
|Esp35Feb25
|10
|UsaVixMar25
|5
|BTCUSD
|70
|Ger40Mar25
|8
|PBR.A.US
|0
|BrentApr25
|-5
|BSBR.US
|2
|LCrudeApr25
|60
|EURCHF
|4
|USDCNH
|3
|SILVER
|33
|UsaVixAug24
|2
|USDIndJun25
|0
|USDSEK
|2
|SOLUSD
|1
|LTCUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-49K
|Bra50
|100K
|EURUSD
|1.6K
|USDJPY
|5.9K
|Brent
|-11K
|Usa500
|43K
|BrentJun25
|14K
|BrentMay25
|-2.8K
|ETHUSD
|31K
|USDCHF
|1.7K
|Bra50Apr25
|24K
|LCrude
|2.7K
|UsaVixApr25
|3.4K
|EURJPY
|4.3K
|AUDUSD
|1K
|UsaVixMay25
|515
|Usa500Mar25
|-37K
|Platinum
|6.6K
|UsaVixOct24
|36
|AUDCAD
|2.9K
|AUDCHF
|1.1K
|GBPJPY
|1.9K
|Aus200
|4.3K
|Esp35Feb25
|100
|UsaVixMar25
|268
|BTCUSD
|700K
|Ger40Mar25
|315
|PBR.A.US
|220
|BrentApr25
|-49
|BSBR.US
|450
|LCrudeApr25
|593
|EURCHF
|285
|USDCNH
|113
|SILVER
|663
|UsaVixAug24
|80
|USDIndJun25
|4
|USDSEK
|2.2K
|SOLUSD
|7.3K
|LTCUSD
|153
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +301.98 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +311.55 USD
Massima perdita consecutiva: -367.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 21
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 12
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.67 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 6
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 15
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.79 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 179
|
AdmiralsGroup-Live
|1.14 × 274
|
ActivTradesCorp-Server
|1.38 × 37971
|
GBEbrokers-LIVE
|1.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|1.96 × 154
|
Eightcap-Live
|2.78 × 9
|
Just2Trade-MT5
|3.60 × 15
Operações de Swing trade em ativos variados
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
179%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
80
0%
769
71%
96%
1.15
1.11
USD
USD
84%
1:200