- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 656
Kârla kapanan işlemler:
2 702 (73.90%)
Zararla kapanan işlemler:
954 (26.09%)
En iyi işlem:
241.11 USD
En kötü işlem:
-82.59 USD
Brüt kâr:
17 678.67 USD (224 989 pips)
Brüt zarar:
-9 286.68 USD (143 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (80.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
806.95 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
40.48%
Maks. mevduat yükü:
95.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
12.45
Alış işlemleri:
1 867 (51.07%)
Satış işlemleri:
1 789 (48.93%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
6.54 USD
Ortalama zarar:
-9.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-672.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-672.66 USD (13)
Aylık büyüme:
3.63%
Yıllık tahmin:
45.15%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
673.90 USD (7.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.52% (356.96 USD)
Varlığa göre:
21.67% (1 293.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3656
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8.4K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|82K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +241.11 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +80.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -672.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
