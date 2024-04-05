- Crescita
Trade:
3 656
Profit Trade:
2 702 (73.90%)
Loss Trade:
954 (26.09%)
Best Trade:
241.11 USD
Worst Trade:
-82.59 USD
Profitto lordo:
17 678.67 USD (224 989 pips)
Perdita lorda:
-9 286.68 USD (143 134 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (80.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
806.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
40.48%
Massimo carico di deposito:
95.34%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
12.45
Long Trade:
1 867 (51.07%)
Short Trade:
1 789 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-9.73 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-672.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-672.66 USD (13)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
45.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
673.90 USD (7.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (356.96 USD)
Per equità:
21.67% (1 293.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3656
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|82K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +241.11 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +80.84 USD
Massima perdita consecutiva: -672.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.49 × 1492
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.49 × 92
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.58 × 12
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 3
|
Tradeview-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.78 × 15523
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.87 × 30
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.03 × 100
|
Exness-MT5Real3
|1.04 × 46
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 387
53 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
107%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
89
99%
3 656
73%
40%
1.90
2.30
USD
USD
22%
1:50