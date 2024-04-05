SegnaliSezioni
Sergiu Daniel Tarca

SlowNsteady

Sergiu Daniel Tarca
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 656
Profit Trade:
2 702 (73.90%)
Loss Trade:
954 (26.09%)
Best Trade:
241.11 USD
Worst Trade:
-82.59 USD
Profitto lordo:
17 678.67 USD (224 989 pips)
Perdita lorda:
-9 286.68 USD (143 134 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (80.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
806.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
40.48%
Massimo carico di deposito:
95.34%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
12.45
Long Trade:
1 867 (51.07%)
Short Trade:
1 789 (48.93%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
2.30 USD
Profitto medio:
6.54 USD
Perdita media:
-9.73 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-672.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-672.66 USD (13)
Crescita mensile:
3.68%
Previsione annuale:
45.15%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
673.90 USD (7.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.52% (356.96 USD)
Per equità:
21.67% (1 293.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3656
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 82K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +241.11 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +80.84 USD
Massima perdita consecutiva: -672.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 più
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SlowNsteady
30USD al mese
107%
0
0
USD
17K
USD
89
99%
3 656
73%
40%
1.90
2.30
USD
22%
1:50
Copia

