Tho Minh Cao

VIP ARBITRAGE 2

Tho Minh Cao
1 inceleme
Güvenilirlik
175 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 264%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 038
Kârla kapanan işlemler:
1 693 (55.72%)
Zararla kapanan işlemler:
1 345 (44.27%)
En iyi işlem:
12 261.00 USD
En kötü işlem:
-11 262.00 USD
Brüt kâr:
1 113 909.79 USD (448 370 pips)
Brüt zarar:
-899 995.90 USD (354 570 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (1 612.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 728.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.87%
Maks. mevduat yükü:
45.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
17.78
Alış işlemleri:
1 519 (50.00%)
Satış işlemleri:
1 519 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
70.41 USD
Ortalama kâr:
657.95 USD
Ortalama zarar:
-669.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 553.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 262.00 USD (1)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
25.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
878.78 USD
Maksimum:
12 030.06 USD (5.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.68% (7 398.59 USD)
Varlığa göre:
0.75% (1 638.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.s 599
USDJPY.ar 599
XAUUSD.ar 236
XAUUSD.s 236
GBPUSD.ar 215
GBPUSD.s 215
EURUSD.ar 197
EURUSD.s 197
USDCAD.s 85
USDCAD.ar 85
AUDUSD.s 78
AUDUSD.ar 78
USDCHF.s 67
USDCHF.ar 67
NZDUSD.s 42
NZDUSD.ar 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.s 41K
USDJPY.ar 4K
XAUUSD.ar 44K
XAUUSD.s 44K
GBPUSD.ar -5.3K
GBPUSD.s 33K
EURUSD.ar 933
EURUSD.s 19K
USDCAD.s 10K
USDCAD.ar -1.4K
AUDUSD.s 11K
AUDUSD.ar 133
USDCHF.s 7.4K
USDCHF.ar 1.2K
NZDUSD.s -2.1K
NZDUSD.ar 7.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.s 21K
USDJPY.ar 5.8K
XAUUSD.ar 22K
XAUUSD.s 12K
GBPUSD.ar -1.1K
GBPUSD.s 12K
EURUSD.ar 1.1K
EURUSD.s 6.6K
USDCAD.s 5.4K
USDCAD.ar -388
AUDUSD.s 4.1K
AUDUSD.ar 134
USDCHF.s 2.8K
USDCHF.ar 274
NZDUSD.s -149
NZDUSD.ar 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 261.00 USD
En kötü işlem: -11 262 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 612.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 553.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
witkowski89
51
witkowski89 2025.03.07 14:26 
 

Unfortunately, exchange rate differences are negative on the Tickmill platform.

2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
