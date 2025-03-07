SignauxSections
Tho Minh Cao

VIP ARBITRAGE 2

Tho Minh Cao
1 avis
Fiabilité
175 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 264%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 038
Bénéfice trades:
1 693 (55.72%)
Perte trades:
1 345 (44.27%)
Meilleure transaction:
12 261.00 USD
Pire transaction:
-11 262.00 USD
Bénéfice brut:
1 113 909.79 USD (448 370 pips)
Perte brute:
-899 995.90 USD (354 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 612.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 728.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
4.87%
Charge de dépôt maximale:
45.93%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
17.78
Longs trades:
1 519 (50.00%)
Courts trades:
1 519 (50.00%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
70.41 USD
Bénéfice moyen:
657.95 USD
Perte moyenne:
-669.14 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-2 553.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 262.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.07%
Prévision annuelle:
25.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
878.78 USD
Maximal:
12 030.06 USD (5.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.68% (7 398.59 USD)
Par fonds propres:
0.75% (1 638.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.s 599
USDJPY.ar 599
XAUUSD.ar 236
XAUUSD.s 236
GBPUSD.ar 215
GBPUSD.s 215
EURUSD.ar 197
EURUSD.s 197
USDCAD.s 85
USDCAD.ar 85
AUDUSD.s 78
AUDUSD.ar 78
USDCHF.s 67
USDCHF.ar 67
NZDUSD.s 42
NZDUSD.ar 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.s 41K
USDJPY.ar 4K
XAUUSD.ar 44K
XAUUSD.s 44K
GBPUSD.ar -5.3K
GBPUSD.s 33K
EURUSD.ar 933
EURUSD.s 19K
USDCAD.s 10K
USDCAD.ar -1.4K
AUDUSD.s 11K
AUDUSD.ar 133
USDCHF.s 7.4K
USDCHF.ar 1.2K
NZDUSD.s -2.1K
NZDUSD.ar 7.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.s 21K
USDJPY.ar 5.8K
XAUUSD.ar 22K
XAUUSD.s 12K
GBPUSD.ar -1.1K
GBPUSD.s 12K
EURUSD.ar 1.1K
EURUSD.s 6.6K
USDCAD.s 5.4K
USDCAD.ar -388
AUDUSD.s 4.1K
AUDUSD.ar 134
USDCHF.s 2.8K
USDCHF.ar 274
NZDUSD.s -149
NZDUSD.ar 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 261.00 USD
Pire transaction: -11 262 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 612.00 USD
Perte consécutive maximale: -2 553.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
witkowski89
51
witkowski89 2025.03.07 14:26 
 

Unfortunately, exchange rate differences are negative on the Tickmill platform.

2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
