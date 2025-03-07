SegnaliSezioni
Tho Minh Cao

VIP ARBITRAGE 2

Tho Minh Cao
1 recensione
Affidabilità
175 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2022 264%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 038
Profit Trade:
1 693 (55.72%)
Loss Trade:
1 345 (44.27%)
Best Trade:
12 261.00 USD
Worst Trade:
-11 262.00 USD
Profitto lordo:
1 113 909.79 USD (448 370 pips)
Perdita lorda:
-899 995.90 USD (354 570 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (1 612.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 728.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.87%
Massimo carico di deposito:
45.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
17.78
Long Trade:
1 519 (50.00%)
Short Trade:
1 519 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
70.41 USD
Profitto medio:
657.95 USD
Perdita media:
-669.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 553.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 262.00 USD (1)
Crescita mensile:
2.07%
Previsione annuale:
25.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
878.78 USD
Massimale:
12 030.06 USD (5.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.68% (7 398.59 USD)
Per equità:
0.75% (1 638.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 599
USDJPY.ar 599
XAUUSD.ar 236
XAUUSD.s 236
GBPUSD.ar 215
GBPUSD.s 215
EURUSD.ar 197
EURUSD.s 197
USDCAD.s 85
USDCAD.ar 85
AUDUSD.s 78
AUDUSD.ar 78
USDCHF.s 67
USDCHF.ar 67
NZDUSD.s 42
NZDUSD.ar 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 41K
USDJPY.ar 4K
XAUUSD.ar 44K
XAUUSD.s 44K
GBPUSD.ar -5.3K
GBPUSD.s 33K
EURUSD.ar 933
EURUSD.s 19K
USDCAD.s 10K
USDCAD.ar -1.4K
AUDUSD.s 11K
AUDUSD.ar 133
USDCHF.s 7.4K
USDCHF.ar 1.2K
NZDUSD.s -2.1K
NZDUSD.ar 7.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s 21K
USDJPY.ar 5.8K
XAUUSD.ar 22K
XAUUSD.s 12K
GBPUSD.ar -1.1K
GBPUSD.s 12K
EURUSD.ar 1.1K
EURUSD.s 6.6K
USDCAD.s 5.4K
USDCAD.ar -388
AUDUSD.s 4.1K
AUDUSD.ar 134
USDCHF.s 2.8K
USDCHF.ar 274
NZDUSD.s -149
NZDUSD.ar 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 261.00 USD
Worst Trade: -11 262 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 612.00 USD
Massima perdita consecutiva: -2 553.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
witkowski89
51
witkowski89 2025.03.07 14:26 
 

Unfortunately, exchange rate differences are negative on the Tickmill platform.

2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 05:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VIP ARBITRAGE 2
30USD al mese
264%
0
0
USD
236K
USD
175
0%
3 038
55%
5%
1.23
70.41
USD
13%
1:50
