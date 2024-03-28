- Büyüme
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
168 (65.36%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (34.63%)
En iyi işlem:
114.35 USD
En kötü işlem:
-62.62 USD
Brüt kâr:
2 538.19 USD (54 018 pips)
Brüt zarar:
-797.12 USD (24 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (175.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.42 USD (5)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
66.87%
Maks. mevduat yükü:
15.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
15.20
Alış işlemleri:
196 (76.26%)
Satış işlemleri:
61 (23.74%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
6.77 USD
Ortalama kâr:
15.11 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-109.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.50 USD (5)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
8.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
114.54 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (112.58 USD)
Varlığa göre:
8.99% (897.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|29K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.35 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Stable income with minimal risk. (Please contact me on Telegram: @khdicm)
EA GIGA - DCA - NZDCAD.
Entry volume: 0.02.
Trading time: Full time.
Max account possitions: 7.
DCA 6 steps - Max total lotsize: 0.72.
Risk Management: Cut losses by EA GIGA at -$800 (and disable trade in 120 hours).
.
Backtest (04/01/2021-04/11/2023).
Profit factor: 3.85
Recovery factor: 7.67
Equity drawdown: 4.32%
Average pos hold time: 44h.
Forex trading is a risky business. Never invest all your available money, money borrowed from a bank, or borrowed money from people into trading. By subscribing to a signal, you agree that part of your investment may be lost. Past profits do not guarantee future returns. But I will do everything possible so that we can make money.
