Hoang Duy

Amazing NZDCAD

Hoang Duy
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
1 / 96K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 19%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
168 (65.36%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (34.63%)
En iyi işlem:
114.35 USD
En kötü işlem:
-62.62 USD
Brüt kâr:
2 538.19 USD (54 018 pips)
Brüt zarar:
-797.12 USD (24 889 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (175.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
189.42 USD (5)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
66.87%
Maks. mevduat yükü:
15.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
15.20
Alış işlemleri:
196 (76.26%)
Satış işlemleri:
61 (23.74%)
Kâr faktörü:
3.18
Beklenen getiri:
6.77 USD
Ortalama kâr:
15.11 USD
Ortalama zarar:
-8.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-109.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.50 USD (5)
Aylık büyüme:
0.66%
Yıllık tahmin:
8.03%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
114.54 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.12% (112.58 USD)
Varlığa göre:
8.99% (897.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 29K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.35 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +175.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Stable income with minimal risk. (Please contact me on Telegram: @khdicm)

EA GIGA - DCA - NZDCAD.
Entry volume: 0.02.
Trading time: Full time.
Max account possitions: 7.
DCA 6 steps - Max total lotsize: 0.72.
Risk Management: Cut losses by EA GIGA at -$800 (and disable trade in 120 hours).
.
Backtest (04/01/2021-04/11/2023).
Profit factor: 3.85
Recovery factor: 7.67
Equity drawdown: 4.32%

Average pos hold time: 44h.

Forex trading is a risky business. Never invest all your available money, money borrowed from a bank, or borrowed money from people into trading. By subscribing to a signal, you agree that part of your investment may be lost. Past profits do not guarantee future returns. But I will do everything possible so that we can make money.



İnceleme yok
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.31 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
