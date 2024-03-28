SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Amazing NZDCAD
Hoang Duy

Amazing NZDCAD

Hoang Duy
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
1 / 96K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 19%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
168 (65.36%)
Loss Trade:
89 (34.63%)
Best Trade:
114.35 USD
Worst Trade:
-62.62 USD
Profitto lordo:
2 538.19 USD (54 018 pips)
Perdita lorda:
-797.12 USD (24 889 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (175.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.42 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
66.87%
Massimo carico di deposito:
15.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
15.20
Long Trade:
196 (76.26%)
Short Trade:
61 (23.74%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
6.77 USD
Profitto medio:
15.11 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-109.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.50 USD (5)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.03%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
114.54 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (112.58 USD)
Per equità:
8.99% (897.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 257
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 29K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.35 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.93 USD
Massima perdita consecutiva: -109.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.62 × 13
AdmiralsGroup-Live
2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.80 × 90
Earnex-Trade
4.37 × 19
Ava-Real 1-MT5
7.04 × 68
XMGlobal-MT5 12
14.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Stable income with minimal risk. (Please contact me on Telegram: @khdicm)

EA GIGA - DCA - NZDCAD.
Entry volume: 0.02.
Trading time: Full time.
Max account possitions: 7.
DCA 6 steps - Max total lotsize: 0.72.
Risk Management: Cut losses by EA GIGA at -$800 (and disable trade in 120 hours).
.
Backtest (04/01/2021-04/11/2023).
Profit factor: 3.85
Recovery factor: 7.67
Equity drawdown: 4.32%

Average pos hold time: 44h.

Forex trading is a risky business. Never invest all your available money, money borrowed from a bank, or borrowed money from people into trading. By subscribing to a signal, you agree that part of your investment may be lost. Past profits do not guarantee future returns. But I will do everything possible so that we can make money.



Non ci sono recensioni
2025.09.08 12:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.06 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 13:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 23:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 05:04
No swaps are charged
2025.04.11 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 18:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.31 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.31 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amazing NZDCAD
30USD al mese
19%
1
96K
USD
10K
USD
77
99%
257
65%
67%
3.18
6.77
USD
9%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.