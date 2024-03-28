- Crescita
Trade:
257
Profit Trade:
168 (65.36%)
Loss Trade:
89 (34.63%)
Best Trade:
114.35 USD
Worst Trade:
-62.62 USD
Profitto lordo:
2 538.19 USD (54 018 pips)
Perdita lorda:
-797.12 USD (24 889 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (175.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
189.42 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
66.87%
Massimo carico di deposito:
15.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
15.20
Long Trade:
196 (76.26%)
Short Trade:
61 (23.74%)
Fattore di profitto:
3.18
Profitto previsto:
6.77 USD
Profitto medio:
15.11 USD
Perdita media:
-8.96 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-109.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-109.50 USD (5)
Crescita mensile:
0.66%
Previsione annuale:
8.03%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
114.54 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (112.58 USD)
Per equità:
8.99% (897.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|257
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|29K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +114.35 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +175.93 USD
Massima perdita consecutiva: -109.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NeotechFinancialServices-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.62 × 13
|
AdmiralsGroup-Live
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.80 × 90
|
Earnex-Trade
|4.37 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|7.04 × 68
|
XMGlobal-MT5 12
|14.00 × 1
Stable income with minimal risk. (Please contact me on Telegram: @khdicm)
EA GIGA - DCA - NZDCAD.
Entry volume: 0.02.
Trading time: Full time.
Max account possitions: 7.
DCA 6 steps - Max total lotsize: 0.72.
Risk Management: Cut losses by EA GIGA at -$800 (and disable trade in 120 hours).
.
Backtest (04/01/2021-04/11/2023).
Profit factor: 3.85
Recovery factor: 7.67
Equity drawdown: 4.32%
Average pos hold time: 44h.
Forex trading is a risky business. Never invest all your available money, money borrowed from a bank, or borrowed money from people into trading. By subscribing to a signal, you agree that part of your investment may be lost. Past profits do not guarantee future returns. But I will do everything possible so that we can make money.
30USD al mese
19%
1
96K
USD
USD
10K
USD
USD
77
99%
257
65%
67%
3.18
6.77
USD
USD
9%
1:30